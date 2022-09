Iván Lindín: "Gustaríame que houbera festas 100% inclusivas"

Pódese dicir que Ribadeo xa está oficialmente de festa tras o pregón pronunciado este venres á noite no Teatro polo deportista paralímpico ribadense Iván Lindín, campión de España de tiro en varias categorías, ao que xa no 2018 lle pronosticaron que podía ser pregoeiro. Nese ano e tras acadar un quinto posto na copa do mundo de Polonia o seu entrenador díxolle: "La puntuación es un poco baja, tendrías que hacer algo más, pero no importa, te has metido en una final de una copa del mundo con los mejores y te sirve para ganar confianza. Eso sí, por un quinto puesto no te ponemos de rey de las fiestas, necesitas un podio; por un quinto puesto te dejamos dar el pregón y vas muy bien pagado".

E si, a iso chegou, a ser o pregoeiro. "É moito de agradecer que me elixiran para dar o pregón porque é algo que non se fai todos os días, e ademais pensei que era para outro tipo de persoas e que estaba invadindo un terreo que non era o meu", aseguraba Lindín antes da súa intervención, "a oportunidade de ser o pregoeiro é un orgullo e un gran premio".

Foi un pregón cunha ollada ao pasado, a aquelas primeiras festas nas que bateu "de frente e ca frente contra a fonte que había a carón do estanque dos patos", pero sobre todo de futuro, de como lle gustaría que foran as festas "nas seguintes etapas que restan da miña vida". "Gustaríame que foran unhas festas 100% inclusivas", dixo, "por suposto, moi especiais e incluso máxicas para os máis pequenos, pero aptas tamén para os maiores, para quenes temos problemas de mobilidade ou calquera outra discapacidade e para calquera que desexe disfrutalas". Falou de festas nas que impere o civismo, o respecto e que as críticas á organización se fixeran "de forma construtiva e acompañadas de ideas de mellora".

O día rematou co concerto de Baiuca no Cantón.

Programa

Este sábado os protagonistas tamén son os concertos programados esta fin se semana con La Penúltima Sabinera e Ortiga, ás dez da noite no Cantón.

E o domingo haberá sesión vermú con Os Festicultores nas rúas peonís, xogos tradicionais pola tarde, pasarrúas do grupo de gaitas Illa Pancha e á noite concerto Acisa de Sintético Acústico na praza José María López.

Hostalaría

Permiso para abrir dúas horas máis

A Asociación de Comerciantes, Industriais, Servizos e Autónomos (Acisa) de Ribadeo tramitou unha ampliación horaria de dúas horas sobre o seu horario habitual de licenza para os seus locais hostalerios asociados. Así, nas madrugadas de toda a semana das festas (dende este venres) ata a fin de semana seguinte (ata a madrugada do sábado, 10 ao domingo 11) os bares e cafeterías poderán pasar de pechar ás dúas e media da mañá ata as catro e media; as discotecas e salas de festas das seis ás oito e os pubs das catro ás seis da mañá.



"Un servizo interesante"

O xerente de Acisa, Jesús Pérez, indicou que ofrecer este servizo é "moi interesante porque deste xeito dáselles a oportunidade de poder traballar máis horas os días nos que haxa verbena".



Unicamente para socios

Desde Acisa tamén recalcan que esta ampliación horaria é só para os seus asociados e que a Policía Local da vila conta cun listado dos establecementos que si poden aplicar esta ampliación nos seus horarios.