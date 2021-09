"Gustaríame traer á Chamovi a Kilian Jornet"

Las carreras de montaña se han consolidado en los últimos años en el calendario deportivo de A Mariña y buena parte de culpa la tienen Felipe Martínez y Pedro Esmorís.

La apuesta que hicieron hace 11 años por la Carrera dos Montes de Viveiro, conocida popularmente como la Camovi, cambió por completo el panorama respecto a este tipo de pruebas en la comarca .

A punto de arrancar la décima edición —no se disputó en 2020 por la pandemia—, que reunirá a 450 deportistas, Esmorís explica como nació la idea de la Camovi, que ahora es también el Gran Premio Caixabank.

"Levabamos moito tempo coa intención de facer unha proba que conxugara o deporte coa natureza, viamos como cada día había máis interese polas carreiras de montaña e a orografía de Viveiro resulta ideal, con mar e monte en pouca distancia", señaló el organizador del evento, que, junto a sus compañeros, tuvo siempre muy claro el recorrido.

"Queriamos que pasara polas zonas máis emblemáticas dos montes de Viveiro, como eran Silvarosa ou o Penedo do Galo. Fomos variando algunhas cousas puntuais para as distancias máis curtas, pero sempre co punto de partida do recorrido longo inicial". Arrancar nunca es fácil y por eso, Esmorís agradece toda la ayuda recibida.

"Temos que agradecerlle a Melchor Roel, que era o alcalde de Viveiro, a aposta que fixo pola carreira. Propuxémoslle facela e díxónos que para adiante. Sempre se agradecen este tipo de atencións, sobre todo en base loxística. Agora tamén segue apoiando o Concello de Viveiro, xunto coa Secretearía Xeral para o Deporte, igual que o comercio e a hostalaría de Viveiro. E, por enriba, Caixabank, o noso patrocinador principal".

Esmorís ve la Camovi como una carrera consolidada, pero destaca todo el trabajo que hay detrás. "Sempre tratamos de non estancarnos, pero penso que o punto forte da Camovi é a organización global do evento. Felipe, Horacio e eu podemos ser a cabeza visible, pero detrás temos un grupo de 20 persoas para encargarse do montaxe, de marcar o recorrido, ademais dun grupo de 100 voluntarios sin os cales sería inviable organizar a proba".

"Creo que a imaxe actual da Camovi é de seriedade e estabilidade, pero con moito traballo detrás. O boca a boca tamén funciona e os deportistas que veñen saben que imos volcarnos para facerlles sentirse a gusto e cómodos. Tamén loxicamente axuda o recorrido,con vistas espectaculares".

ESTRELL AS DE LA MONTAÑA. Por la Camovi pasaron en sus 10 años de historia auténticas estrellas de las carreras de montaña a nivel nacional e internacional, como Aritz Egea, Oihana Kortazar, Miguel Heras, Ragna Debats o Zaid Ait Malek.

"Está claro que este é un deporte no que podemos traer a corredores de elite, algo que sería moi complicado noutras disipcinas, para que se midan cos moitos afeccionados que temos pola comarca e por toda Galicia. Sempre supón un reto", señala Esmorís, que guarda especial recuerdo del paso por la Camovi de Ramón Blanco, auténtica institución en el mundo de las montañas.

"Teño a súa chegada á meta como un dos momentos máis emotivos da historia da Camovi, por todo o que significa para nós Ramón. Saíu ás 3 da mañá e 12 horas despois entraba en Viveiro ovacionado por todos. O gañador, Zaid Ait Malek, cedeulle todo o protagonismo e foino buscar para facer xuntos os últimos kilómetros. Aínda hoxe vendo o video pónseme a pel de galiña", señala.

Otro ilustre que participó en la Camovi fue Adrián Ben, el vivariense que quedó quinto en los 800 de los Juegos Olímpicos de Tokio, y que compitió en la primera edición, siendo todavía un crío. Incluso este año había decidido ayudar como voluntario, pero no podrá hacerlo al tener que disputar una carrera en Polonia.

Esmorís habla de las posibilidades de seguir contando con los mejores, pero deja claro que las prioridades son otras. "Claro que me encantaría que viñera Kilian Jornet e xa nos puxemos en contacto con el nalgunhas ocasións. Ao final gañámonos un nome para que haxa moitos deportistas que queren vir e todos son benvidos, tanto os profesionais de primeiro nivel que veñen a intentar ganar coma os amateurs que veñen coa intención de completar o percorrido. Grazas a todos eles podemos ser unha carreira de referencia".