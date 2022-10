Diego Campo: "Me gustaría traer a Viva Suecia al Osa do Mar"

¿Cómo entró la música en su vida?

En la juventud. Trabajé de camarero en distintos sitios de Burela. Empezamos en el Rincón, poníamos música a primera hora más alternativa, como Vetusta Morla, y más tarde cogimos un pub, el 59 metros cuadrados, y ahí fue cuando surgió la idea del festival Osa do Mar.

¿Cómo surgió el Osa do Mar?

La marcha se iba muriendo y en el pub decidimos parar. El Osa do Mar empezó a gestarse a raíz de un viaje que hicimos a un festival, en Paredes de Coura.

¿A qué grupo le gustaría traer que no ha venido?

A Viva Suecia, que es uno de los grupos que más me gusta.

Creo que tenemos gustos musicales distintos. Le voy a preguntar por tres cantantes o grupos. Héroes del Silencio.

Eso son palabras mayores. Fue el único grupo español que triunfó fuera de España. Eran capaces de llenar estadios en Alemania. A mí también me gustaban. Y luego también he seguido a Bunbury en solitario, con una mezcla de muchos estilos, y en algunas entrevistas me ha sorprendido porque conoce a bandas emergentes y se nota que le gusta la música alternativa.

Miguel Bosé, ahora mismo vilipendiado por su postura sobre el covid-19 y las vacunas.

A veces no estás de acuerdo con la opinión de una persona, como es este caso, pero no por eso el trabajo de la persona ya no es válido. Creo que hay que separar las cosas. En su época sería un icono. No es un artista que siga, pero si se mantiene ahí durante tantos años y vende discos será por algo.

Joaquín Sabina.

Es un poeta, lo que hace es poesía, y tiene una voz especial. La gente que vende discos durante tantos años tiene algo especial, y son su letra, la voz, que solo la tiene él, y que es diferente.

¿Tiene mucha música en casa?

Casetes tengo pocos, CDs también tengo, pero sobre todo colecciono vinilos, hago una compra mensual. Sobre todo, si voy a un concierto de sala, a ver a grupos alternativos, suelo comprarles para apoyar su proyecto. Y luego, quien sabe, a lo mejor acaban siendo famosos.

¿Pero tienen muchos o ya serían demasiados?

Digamos que todavía puedo caminar por casa.

¿Ha ido al Resurrection Fest?

Sí, sí, he ido. Me gusta ver algunos de los grupos que vienen, a lo mejor más los que no están en el escenario principal sino en los otros, aunque si viene un cabeza de cartel muy potente lo veo, porque claro, es algo único.

¿Cuál es su mejor recuerdo de un concierto o de un festival?

Me han gustado varios festivales a los que he ido en Portugal, por ejemplo el de Paredes de Coura. Granada también es una ciudad en cuanto a música que lo respiras en la calle, hay muchas tiendas, muchos grupos que surgieron de allí, como Los Planetas, y estuvo genial. Y Benicassim porque es la cuna de los festivales en España, es una referencia y también lo disfruté mucho