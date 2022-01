La edad es solo un número. Así lo están demostrando los atletas más veteranos de los clubes mariñanos, que vienen participando con regularidad —y también con éxito— en las competiciones autonómicas de la categoría máster. La última demostración de la buena salud que atesoran los expertos deportistas de la comarca quedó plasmada en el Gallego de pista cubierta, celebrado en Ourense.

Uno de los clubes que viene pegando fuerte es el de Ribadeo, que regresó de tierras ourensanas con nada menos que 17 medallas, 9 de ellas de oro. El resto fueron 2 de plata y 6 de bronce. Y todo ello logrado entre los 8 atletas que compusieron la expedición.

Club Atletismo Ribadeo | "Ana Ferradás non só é unha referencia, senón que co seu apoio e compromiso fai que todos nos motivemos"

Entre las destacadas del club en Ourense figura Rocío Díaz Mesa, que se colgó dos medallas de oro, al imponerse en la prueba individual de 1.500 metros lisos en la categoría Máster-50 femenino y formando parte del relevo mixto de 4x200, junto a sus compañeros en Máster-40.

Rocío Díaz, de 53 años, comenzó a correr desde muy niña, aunque siempre como una afición, sin ninguna intención de ir más allá que disfrutar y ahí sigue. "Coma moitos nenos e nenas da Mariña empecei a correr nas competicións escolares de campo a través e tamén me gustaba moito andar na bicicleta. Sempre estiven bastante ligada ao deporte, aínda que cando tiven os fillos pois por falta de tempo deixeino bastante. A medida que foron medrando fun volvendo, pero sen outra intención que manter un estilo de vida activo e aproveitar o deporte tamén para desconectar doutras cousas", señaló.

Familia | "O meu home, Emilio e a miña filla, Marta, viñan con Pablo e comigo, pero agora tamén compiten"

En el año 2015, Díaz Mesa se incorporó al Club Atletismo Ribadeo animada por Ana Ferradás, a la que elogia y agradece todo su apoyo. "Ana é a alma máter do clube, non só é unha referencia para min, senón que quixera destacar o seu compromiso e a axuda e ánimo que nos dá a tódolos que formamos parte desta entidade", asegura.

PASIÓN FAMILIAR. La pasión por el atletismo de su hijo, Pablo, también influyó para que Rocío Díaz volviese a correr, algo a lo que también se apuntaron los otros dos miembros de la familia, Emilio y Marta. "Viñan con nós ás carreiras e competicións e acabaron tamén por engancharse. Agora imos os catro xuntos case sempre", señaló la deportista, que no duda en recomendarlo para los más jóvenes. "O deporte é especialmente bo para os nenos, xa que potencia un estilo de vida saudable, ademais de divertirse e pasalo ben".

Medalla | "O ouro de 1.500 foi complicado, porque se me desatou unha zapatilla na primeira volta e tirei para adiante"

Pese al excepcional rendimiento que tiene en las pruebas de pista, Rocío asegura que prefiere correr las pruebas populares. "A pista é o que menos me gusta, pero non sempre hai carreiras populares. Prefiro correr unha media maratón que unha carreira de 400 metros na pista, póñome moito menos nerviosa. Tamén me gusta saír a correr con xente, sen ánimo de competir", aseguró la atleta de Rinlo, que, no obstante, acumula numerosas medallas autonómicas en los últimos años, incluidas las dos logradas en Ourense el pasado fin de semana: "A verdade é que a carreira de 1.500 metros foi moi complicada, xa que se me desatou a zapatilla na primeira volta e tirei para adiante, pero con algo de medo a poder caer. Aínda así, todo foi ben e puiden gañar", relató.

Los éxitos autonómicos no sacan los pies del suelo a Rocío, que, no obstante, asegura que le gustaría "correr un campionato de España, pero a verdade é que o vexo moi lonxe".