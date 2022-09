"Le gusta mucho navegar, siempre está al aire libre"

El belga Chris Fuchs, manager de una empresa de logística, recaló en el puerto deportivo de Viveiro en los últimos días con su gato Horacio, pero la curiosidad de este hizo que se perdiese durante tres días, lo que causó preocupación a su propietario, quien logró recuperarlo en la noche de este lunes cuando caminaba por las inmediaciones del instituto Vilar Ponte acompañado de personas que cuidan colonias existentes en el concello, a quienes agradece su ayuda. "La gente del pueblo me ayudó muchísimo, mostraron preocupación por ayudarme, ayer —por el lunes— caminaron tres personas conmigo hasta las once y media de la noche. Es impresionante cómo me ayudaron a encontrarlo", destaca.

El felino "estaba en el campo del instituto, al pasar por allí lo llamé, me escuchó y vino corriendo", cuenta riéndose, feliz tras recuperarlo. Asegura que es la primera vez que no regresa. "Desapareció el viernes por la noche, siempre le dejo la puerta abierta para que pueda entrar por la mañana a desayunar, pero no llegó, pasó tres noches fuera, es muy raro. No sé si se perdió, se asustó al ver a algún perro o se desorientó", indica. Chris supone que cruzó el puente caminando, pero desconoce qué sucedió.

Chris halló al felino cerca del instituto vivariense tras tres días de ausencia que pudo deberse a que se desorientase o asustase

El dueño señala que "le gusta mucho navegar, está siempre al aire libre, cada vez que llegamos a un puerto nuevo se marcha a explorar los alrededores y después vuelve, es impresionante cómo siempre encuentra el barco", subraya. Fuchs afirma que a bordo "se porta muy bien. Cuando teníamos el piso se sentaba en la terraza y miraba, pero en el yate se tornó más activo, puede caminar y sale a explorar los puertos, su espacio aumentó, se siente cómodo al cambiar de puertos, de ciudades, se acostumbró muy bien. Es muy feliz y está muy adaptado", explica.

Horacio tiene de todo en el barco, donde su dueño le alimenta con pienso de calidad para gatos, a base de atún, pescado o comida seca, pero Chris dice que "tengo la certeza de que también come fuera". En el yate cuenta con un recipiente para hacer sus necesidades y pueden estar sin pisar tierra hasta una semana, "pero nunca quedamos tanto tiempo en la mar . La travesía más grande que hemos hecho fue de tres días". Salió de Bélgica en junio, bordeó Francia y prevé pasar el invierno en As Rías Baixas.