Guía para una ruta de comidas y espectáculos mariñanos

A lo largo de todo el mes de agosto son muchas las fiestas populares que se dan cita en A Mariña y acudir a todas ellas puede llegar a ser imposible. Disponer de un vehículo para moverse por la zona es la manera perfecta de disfrutar de todos estos eventos. Por ello planificamos una muestra de las opciones más interesantes y para todos los gustos.

Durante la tarde y la noche del viernes los eventos que tendrán lugar en la comarca permitirán tanto a los visitantes la opción de escoger entre temáticas muy diferentes. La feria de productos artesanos Produart se inaugurará a las cinco de la tarde en la nave de redes del puerto de Burela. También en el puerto, comienzan este jueves los primeros trabajos de pintura en el Certame de Pintura Mural Amarte y se podrá ver todo el proceso de elaboración de estas obras hasta la entrega de premios que será el domingo. Para cenar está la opción de ir a la Festa do Xamón Cocido en el parque Pernas Peón en Covas, Viveiro, y se podrán adquirir raciones de lacón cocido con empanada, pan y bebida por siete euros. La otra alternativa es cenar en Mondoñedo y luego asistir al concierto que dará Carlos Núñez en la Praza da Catedral a las nueve de la noche.

El sábado proponemos comenzar el itinerario en el puerto de Burela, que abre su degustación de la Feira do Bonito a las dos de la tarde y en la que se puede adquirir una ración por ocho euros y que contiene pan de bola do país, bonito asado a la parrilla, empanada de bonito y el túnido en su versión cocida. Estará disponible también una versión sin gluten y también se podrán comprar tapas de salpicón por dos euros. La siguiente parada de nuestro itinerario es en Rinlo, donde se celebra a lo largo de todo el día la Festa do Percebe y en la que se pueden comer raciones de este marisco tan típico por precios muy competentes. Por la noche proponemos desplazarse hasta San Miguel de Reinante, en Barreiros, para asistir a las actuaciones del Festival do Emigrante y en las que participarán grupos internacionales como los rusos Song Dance Belgorie o Hei Show, de Tahití, y los locales Agrupación Folclórica O Arco da Vella.

El domingo cierra este fin de semana y el día arranca a las doce del mediodía en O Valadouro con la Rapa das Bestas, donde podrán degustarse hamburguesas y chorizo de potro. Por la tarde y durante la noche Ribadeo acoge a la Xira de Santa Cruz, fiesta que está declarada de Interese Turístico de Galicia y en la que se hace un homenaje a la gaita galega. Otra de las opciones para acabar estos tres días de fiestas es asistir a la Gala Internacional que forma parte de la Mostra Folklórica Internacional de Viveiro y que comienza a las ocho y media de la tarde en la Praza Maior de Viveiro. En esta serie de actuaciones se darán cita numerosos grupos de varios países que llevarán a cabo una muestra de danzas internacionales.

VIERNES

Compras ecológicas y gaita: los visitantes tendrán diversidad donde poder elegir, desde actuaciones musicales a degustaciones de productos de la gastronomía local. Produart en Burela

17.00 horas. Esta feria de productos artesanos estará abierta desde su inauguración y hasta el domingo. Pintura Mural

​Todo el día. El Certamen Amarte podrá verse todos los días y finaliza el domingo. Núñez en Mondoñedo

​21.00 horas. Tendrá lugar en la Praza da Catedral del pueblo. La entrada tiene un precio de 22 euros y se puede comprar por internet.

SÁBADO

Bonito, percebes y folclore: la música también protagoniza muchas de las feiras, y en otros casos, la comida es el eje central de las mismas. Feira do Bonito

14.00 horas. Tiene lugar en Burela y en ella ofrecen raciones a 8 euros y tapas de salpicón de bonito por 2. Festa do Percebe

​Todo el día. Tiene lugar en Rinlo y se podrá degustar este marisco por buenos precios. Festival do Emigrante

​22.00 horas. Este festival se celebra en San Miguel de Reinante, Barreiros, donde actuarán diversas formaciones folclóricas.