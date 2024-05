Gueimunde cree "una irresponsabilidad" de Loureiro tener Viveiro sin Policía Local tres meses

La portavoz del PP de Viveiro, Mariña Gueimunde, califica de "irresponsabilidade" de la alcaldesa los tres meses sin efectivos en la Policía Local y advierte "do pouco peso político que ten Viveiro para o PSOE e o BNG". Subraya que "non fixeron nada máis que emitir un decreto para que solucionen o problema os demais" y censura que "recoñece que os seus non lle fan caso. As súas chamadas son spam para o PSOE e o señor Tomé".

Gueimunde cree que "é unha irresponsabilidade abandonar á súa sorte un tema como o da Policía Local esperando que se resolva só ou pasando a bola a outra administración cando é un problema local que se debería abordar dende o Concello, onde realmente o coñecen".

También critica que el gobierno no informase a la corporación, más allá del decreto del 1 de marzo para abrir un procedimiento informativo. "E agora enterámonos pola prensa de que estamos sen instrutor, que é quen ten que revisar a documentación".

La popular destaca la "incoherencia" del gobierno. "Na única xunta de portavoces sobre este tema díxosenos que non tiñan constancia por escrito de ningún conflito e descoñecían porque se foron de baixa os axentes". Gueimunde urge a tomar decisiones para gestionar los recursos y los conflictos buscando un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos "que pagan por un servizo que non teñen".

Recuerda que el BNG reconoció la necesidad porque "non ter Policía Local dificulta o acceso aos atestados de accidentes e o labor do departamento de Obras”. Añade que las notificaciones para las mesas electorales las realizan funcionarios y personal laboral, a quienes el PP agradece su colaboración y dice que las competencias del cuerpo no las pueden asumir los restantes.