Guateque tras el ritmo de bandas

Ribadeo despedirá agosto con música pues al concierto 'Locos por Galicia' que traerá el viernes música de los años 80 y 90 con Rafa Sánchez y OBK, con entrada libre en el aparcamiento municipal, se une el sábado un guateque con canciones y moda de los 60 y 70. El primero lo impulsan el Concello y la Xunta y este último lo organizarán, a partir de las 20.30 horas en el parque de San Francisco, la comisión de fiestas de Ribadeo y Acisa, para recaudar fondos para las patronales. Todo tras el festival de bandas que celebró el domingo Amadores da Música.

Carmen Cruzado, presidenta de Acisa, señala que "o guateque é unha boa forma de despedir agosto en Ribadeo cunha cita moi bonita pola que hai moita xente agardando e despois do parón da pandemia, creo que será unha xornada na que todos e todas o pasaremos en grande. E ademais é unha maneira de colaborar coa comisión de festas".

Cruzado Iglesias indicó que "co ánimo de que as colaboracións que fai Acisa con outros colectivos repercutan tamén nos nosos asociados e asociadas, quixemos premiar as compras que se fagan pola semana no comercio e na hostalaría. Deste xeito, se o sábado presentas un tique de máis de 50 euros, por compras ou consumicións realizadas entre os días 20 e o 27 de agosto nalgún dos establecementos asociados a Acisa Ribadeo, no Guateque descontarán un euro na consumición".

Por su parte, el gerente de Acisa, Jesús Pérez Prada, dice que "co fin de estender a nosa colaboración coa comisión, dende Acisa quixemos engadir unha novidade máis, que consiste nun sorteo de dous premios. Trátase dunha caixa regalo dunha viaxe de dúas noites para dúas persoas a escoller entre 1.500 destinos e 100 euros en vales de compra para gastar nos locais asociados a Acisa. O sorteo será presencial, a medianoite, e as rifas entregaranse de forma gratuíta con cada consumición".

Pérez Prada anima "a acudir a este guateque, a pasear polas rúas de Ribadeo, a visitar o comercio tradicional da nosa vila, a tomar uns viños, unhas cañas, unhas copas e a cear na hostalaría local. En Ribadeo temos de todo para facer que a estancia dos que nos visitan sexa o máis agradable posible. Este guateque é unha posibilidade de pasalo ben, desfrutar e despedir o verán cun premio".

El domingo, Amadores da Música celebró en San Francisco su Festival de Bandas, con la de Meira y la de Ribadeo

El presidente de la comisión de fiestas, Martín Graña, añade que "nos fai moita ilusión organizar o guateque recollendo o testemuño de tantos anos da xente que organizaba o Antroido. Estamos aproveitando os consellos e o apoio que nos están dando para organizar o mellor guateque posible. Agardamos que a xente desfrute moito". También agradece a Acisa los premios y la promoción de un evento al que también contribuyen desde Eroski Viajes y Concello.

El domingo, Amadores da Música celebró en San Francisco su Festival de Bandas, con la de Meira y la de Ribadeo. Esta última, dirigida por David Ballester Martínez, tocó O Pequeno Nicolás, de José Luis Tielas Santiago; Kleine Ungarische Rhapsodie, de Alfred Bösendorfer, y el Concierto D´Amore, de Jacob de Haan.

También despidieron cariñosamente a Andrea Rodríguez que en breve marcha becada a Estados Unidos. El festival remató con ambas formaciones interpretando conjuntamente dos piezas: Banda galega y Mozos do Penedo.