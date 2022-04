Las guardianas del mejor equipo del mundo

Para ser el mejor club femenino del mundo hacen falta muchas cosas. Es la suma de todas ellas la que posibilita que el Pescados Rubén Burela FSF haya recibido tal mención por el prestigioso portal Futsal Planet durante las dos últimas temporadas en las que ha conquistado todos los títulos en juego, aunque no podrá mantener la racha tras quedar eliminada de la Copa Galicia 2022.

Una de las estadísticas que suele siempre descubrir a los equipos más sólidos es la cifra de goles encajados y ahí las Guerreiras acostumbran a estar casi siempre entre las mejores, aunque en esta Liga están todavía mejorando las cifras habituales, con menos de un gol de media por partido.

Buena parte de culpa de la fiabilidad naranja la tiene Jozi, la internacional brasileña que llegó a Burela en la primera temporada en la élite del club naranja y que se ha convertido en una referencia absoluta bajo palos. Durante todos estos años han pasado por su lado numerosas guardametas, algunas de ellas de extraordinaria calidad y muchas fueron creciendo al lado de la brasileña hasta alcanzar la internacionalidad, como fue Ana Romero, ahora en el Alicante. La última en unirse fue Sandra Buzón, que llegó la pasada temporada y que está contribuyendo al goteo constante de títulos, con su rendimiento en la portería.

En corto

CIFRA HISTÓRICA

19 goles en 20 partidos

Esa es la espectacular cifra que convierte al Pescados Rubén Burela FSF en el equipo menos goleado de la Primera División femenina de fútbol sala. El segundo equipo que menos tantos lleva encajados es el Poio, empatado con el Futsi Atlético,ambos con 40 tantos, 21 más que las mariñanas.



PALMARÉS

Jozi volvió a jugar con Brasil, selección con la que lleva conquistados cinco títulos mundiales

La última convocatoria de la selección brasileña recuperó el nombre de Jozi, que llevaba varios años sin estar en la lista. En el palmarés de la guardameta canarinha figuran cinco torneos mundiales, todos entre 2010 y 2014. Entre las curiosidades de Jozi figura el hecho de ser internacional también con la selección de fútbol femenina de su país. A nivel de clubes su palmarés también es impresionante, sobre todo con el Burela.



RACHA

Sandra Buzón había ganado todos los títulos en juego hasta perder con el Ourense

Sandra Buzón había conquistado todos los títulos en juego desde su llegada a Burela hasta que hace dos días el Ourense truncó la espectacular racha de las Guerreiras Laranxas al eliminarlas en las semifinales de la Copa Galicia. Esta derrota no empaña la espectacular trayectoria del equipo, con 11 títulos consecutivos y más de 1.000 días sin caer en ninguna competición.

Jozi: "El mérito de no encajar es de toda la plantilla, pero a mí y a Sandra nos hace felices"

La que parece no agotarse nunca es la pila de Jozi, que cada temporada mantiene su estatus entre las mejores del mundo con una regularidad asombrosa y una capacidad para rendir siempre al más alto nivel cuanto más importante es la cita: "Al final es una cuestión de ganas para seguir aprendiendo y mejorando. Después de tantos años y tantas temporadas todavía sigo viviendo con ilusión cada partido, es verdad que me encuentro muy bien físicamente y eso también ayuda".

A Jozi no le gusta personalizar el éxito de estar cada temporada entre las porteras menos batidas del campeonato y considera que se trata de un trabajo colectivo. La brasileña cree que la implicación de todas sus compañeras es fundamental a la hora de encajar pocos goles. "Puede parecer tópico, pero realmente lo que pienso es que el mérito de encajar pocos goles es de toda la plantilla. Analizando los partidos se puede comprobar como somos un equipo que defiende bien y concede menos ocasiones que los rivales casi siempre. Otra cosa es que a veces es más difícil para una portera mantener a tope la concentración durante los 40 minutos cuando no estás participando tanto en el juego", explicó.

Jozi celebra la solidez del equipo y sobre todo la capacidad para seguir mejorando año tras año en un aspecto del juego tan exigente como el defensivo. "Tanto Sandra como yo estamos muy contentas porque trabajamos mucho para intentar siempre dejar nuestra portería a 0. El hecho de llevar menos de un gol encajado de media por partido es una estadística que nos llena de orgullo porque sabemos la dificultad que hay en el fútbol sala para conseguir no encajar goles en un partido".

En los 12 años que lleva Jozi en el Pescados Rubén FSF ha compartido responsabilidad en la portería con muchas compañeras y guarda grandes recuerdos, aunque reconoce que vivió algunas temporadas muy especiales tanto a nivel deportivo como humano. "Es difícil elegir porque son muy diferentes todas las que pasaron, pero si tengo que escoger algún momento fue en las temporadas que estuve con Eva y Andrea, entre ellas la segunda Liga que ganamos. Era la primera vez que éramos tres porteras y solo podían ir convocadas dos, por lo que se quedaba una fuera. Aún así, la sintonía que hubo fue absoluta y nos quedó una gran amistad que hoy en día mantenemos. Seguimos en contacto e incluso quedamos cuando podemos. Al final, hay que quedarse también con este tipo de cosas, personalmente es algo que valoro un montón", dijo.

Jozi también se refirió a su actual compañera, Sandra Buzón, con la que lleva compartiendo vestuario los dos últimos años. Según Jozi se trata de una portera de gran proyección y todavía tiene un gran margen de mejora: "Es una portera con unas cualidades físicas fantásticas, es muy ágil y muy rápida. Creo que tiene que seguir trabajando sobre todo la parte mental e ir ganando experiencia, pero eso lo dan los partidos".

La portera brasileña también quiso elogiar el trabajo del entrenador de porteras, Fran Paz, al considerarlo como una pieza muy importante. "He trabajado con muchos entrenadores de porteros, incluidos los considerados como los mejores del mundo en la selección brasileña, pero la propuesta de trabajo de Fran Paz es innovadora, distinta y se sale de los cánones. Es un trabajo basado en la lectura del juego y de la toma de decisiones que creo que nos ayuda un montón", dijo.

Jozi (izquierda), Fran Pérez y Sandra Buzón. EP

Sandra Buzón: "Ser la portera de un grande conlleva una responsabilidad extra"

Sandra Buzón llegó al Pescados Rubén en el verano de 2021, procedente del Leganés. De luchar por la permanencia ha pasado a pelear por todos los títulos. Es una diferencia que la propia jugadora destaca a la hora de analizar lo que supone defender la portería burelesa: ·Estar en un equipo grande conlleva una responsabilidad extra, ya que sabes que te van a llegar menos y no puedes fallar porque vas a quedar señalada. En el Leganés me llegaban muchas veces y un error se podía notar menos, pero en el Pescados Rubén FSF la victoria es lo único que vale en cada partido. Este equipo es como un engranaje que funciona casi a la perfección y en la portería no podemos ser menos".

La jugadora se muestra muy satisfecha de como están yendo las cosas esta temporada a nivel colectivo, ya que "la estadística de goles encajados es tremenda, supongo que también tendrá que ver con lo bien que defendemos y que nos llegan todavía menos, pero desde luego que no es fácil encajar menos de un gol por partido", aseguró la jugadora, que cree que a nivel individual también ha progresado mucho. "Creo que en lo que más he mejorado es a nivel táctico y en posición en la portería, dos asignaturas que tenía pendientes".

Pero la cántabra también cree que hay muchas cosas en las que todavía debe seguir trabajando, especialmente a nivel mental, para ser cada día mejor portera. "A veces me resulta difícil mantener la concentración a tope, pero también supongo que tendrá que ver con el hecho de participar menos. También hay veces que cuestiones extradeportivas me influyen bastante en el rendimiento y eso es algo que tengo que intentar evitar".

Por último, Sandra Buzón se refirió a Jozi, nombrando algunas de las cualidades más destacadas de su compañera de portería. "Creo que tiene un saque espectacular, pero no solo por la precisión con la que lo ejecuta, sino porque su decisión es siempre la correcta a la hora de sacar. También diría que es una portera de finales, ya puede estar mejor o peor en determinados momentos de la temporada, pero cuando llega la hora de la verdad sabes que va a responder", concluyó.

Fran Paz

"Gústame traballar sobre as situacións reais do xogo"

Cinco años lleva el naronés Fran Paz Fabal como entrenador de las porteras del Pescados Rubén FSF, al que llegó tras un convenio de colaboración entre el club burelés y el Fervenza. Su método de trabajo ha resultado de gran ayuda a Jozi, Ana Romero y Sandra Buzón. "A miña idea sempre é traballar sobre situacións reais que se dan no xogo. Moitas veces os preparadores físicos teñen que facer de adestradores de porteiros e iso fai que traballen moito a nivel analítico e físico, pero menos táctico. Eu prefiero que as xogadoras teñan que analizar o que está pasando no xogo", aseguró, elogiando a las dos metas actuales del Pescados Rubén FSF. "Creo que son as dúas mellores porteiras que podemos ter", dijo.



"Jozi ten o mellor saque e transmite seguridade"

"Jozi é seguramente a porteira que mellor saca no mundo. Non so é moi precisa, senón que sempre escolle ben. Sabe a quen lle saca e como darlle a pelota según lle conveña", explica, añadiendo también que "destacaría ademais a gran seguridade que lle transmite ás súas compañeiras. É difícil pedirlle que mellore en algo a unha porteira cinco veces campioa do mundo, pero tal vez saír da súa zona de confort".



"Sandra é moi rápida e ten bo xogo de pés"

Paz destaca de Sandra "a rapidez brutal que ten e tamén está mellorando o xogo de pés. Ten unha velocidade de reacción moi boa, é verdade que debe mellorar a nivel mental, de concentración".