Un guardia civil salva la vida a un focense en las fiestas de Burela

El guardia civil de origen trabadense Marcelino García Bermúdez salvó la vida en la noche del domingo a un hombre que se encontraba comiendo en uno de los restaurantes instalados en la expalanada del puerto de Burela con ocasión de las fiestas patronales.

Los hechos sucedieron en torno a las cuatro de la tarde, cuando, el propio Marcelino García, que no estaba de servicio, estaba comiendo con sus familiares y vio cómo se formaba alboroto en una mesa vecina. "Enseguida vin que algo pasaba porque a muller do home que se atragantou estaba moi nerviosa e alterada".

Fue entonces cuando vio al hombre, que no podía respirar y se levantó inmediatamente para ir a dicha mesa: "Cando cheguei, xa estaba bastante mal, morado, cos ollos saltóns e a boca aberta porque non podía respirar". Marcelino no lo dudó "Situeime detrás del na postura para facer a maniobra Heimlich e dinlle dous tiróns ben fortes. A verdade é que saíu ben porque case ó momento lle saíu o que se lle atragantara, que resultou ser un pedazo de xamón cocido".

Superar un momento crítico

Marcelino García se muestra contento de su actuación, con la que salvó una vida, "porque a verdade é que estas situacións son cuestión de un minuto ou minuto e pico. Se non se actúa nese tempo, xa se sabe o que pasa, porque é unha situación límite. Neste caso houbo sorte que puiden facela e saíu ben".

Además, se da la circunstancia de que "era a primeira vez que a facía. Si que é certo que nos dan cursiños e no último que estiven, aínda hai pouco tempo, nos refrescaron todo isto da maniobra Herimlich. E mira, resultou que nos veu moi ben".

Un gran agradecimiento

Cuenta que una vez expulsado el trozo de comida "este home recuperouse de forma casi instantánea, nuns poucos segundos". Se da la circunstancia de que aunque a él no le conocía "á súa muller si, porque traballa coa miña e antes de sentarnos a comer saudámonos por esta circunstancia, pero coñecernos nós diretamente, non".

Obviamente, el beneficiado de la pericia y la sangre fría de Marcelino "estaba moi agradecido, claro. A muller tamén choraba e houbo unha situación de nervios e de alivio polo que pasara" y admite que "si que che fai sentirte orgulloso, porque ó final si que é certo que salvas unha vida e fas algo importante", indicando que desde luego lo volvería hacer: "é moi satisfatorio. É mellor que non pase. Pero se pasa, que teña este final".