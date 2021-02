La Guardia Civil investiga si un perro atacó a una pontenovesa que falleció

La Guardia Civil abrió una investigación a raíz del fallecimiento el pasado martes de una mujer de 84 años vecina de la localidad de Xudán, en el municipio de A Pontenova, con el objeto de saber si su fallecimiento había sido provocado o no por un perro. El médico que acudió a firmar el acta de defunción dictaminó que se le practicase una autopsia con el fin de tratar de averiguar qué había sucedido porque presentaba heridas causadas por un perro.

La mujer, Concepción Fernández Díaz, fue enterrada este jueves a mediodía en Xudán y aún no se aclararon totalmente las causas de la muerte, si bien sus familiares directos descartan totalmente un ataque del perro, porque lo califican de "un animal moi cariñoso e tranquilo" y, de hecho, indicaron que "témolo na casa e vai quedar aquí con nosoutros".

La hipótesis más probable que ellos mismos manejan de lo sucedido indica incluso que las heridas que tenía la fallecida "llas fixese o can pero tentando axudarlle para que se erguese", aunque admiten que "de momento, con seguridade, non sabemos nada ata que non chegue o resultado final da autopsia que lle fixeron".

"O can seguimos téndoo a familia na casa e aquí quedará porque é moi bo e tranquilo"

Concepción vivía sola en su casa de Xudán, se encontraba en un muy buen estado de salud y tenía familiares directos viviendo en su mismo entorno, con lo que la veían todos los días. Cada mañana y también al caer la tarde la mujer tenía la costumbre de sacar a pasear al perro.

Sin embargo algo sucedió el martes que el cuerpo sin vida de la mujer apareció en las inmediaciones de su vivienda, justo en el lugar donde daba de comer al perro. Fue localizada por uno de sus sobrinos. Inmediatamente este se encargó de alertar a los servicios de emergencias del 112 que movilizaron una ambulancia, aunque ya no se pudo hacer nada por salvarle la vida.

Fue ahí cuando el médico detectó las heridas causadas por el animal y optó por no firmar el acta de defunción y decretar que se le practicase una autopsia en Lugo. En este tipo de casos la Guardia Civil tiene además que investigar qué pudo suceder aunque por el momento todo queda pendiente de conocer los resultados que arroje dicha autopsia.