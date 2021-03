La Guardia Civil investiga una fiesta ilegal en Xove

Cinco vecinos de Xove han sido denunciados por la Guardia Civil por reunirse con no convivientes, no llevar mascarilla y cuatro de ellos por no respetar el toque de queda al no encontrarse en sus domicilios o fuera de ellos sin causa justificada

Según ha informado el Instituto Armado, tuvo conocimiento de una supuesta fiesta ilegal en el interior de un piso de la localidad de Xove en la madrugada del pasado día 28.

"Una vez en el portal del edificio se puede escuchar a varias personas hablando a voces y con la música alta y, tras localizar la puerta del piso, se procede a llamar al timbre del mismo durante varios minutos", relata la Benemérita.

Tras ello, abrió la puerta una señora que, en un primer momento, se quedó "sorprendida" por la presencia de los agentes, ha indicado la Guardia Civil, pero que acto seguido los invitó a pasar al interior de la vivienda.

Una vez en el interior se observó que en una estancia, el comedor, han concretado las mismas fuentes, se hallaban cinco personas, que estaban "sin mascarilla" y sin respetar la distancia de seguridad interpersonal y con la música alta.