Un agente de la Guardia Civil asignado al puesto de Mondoñedo que se encontraba fuera de servicio tras haber finalizado su turno consiguió interceptar y detener un automóvil que en la noche del jueves al viernes se encontraba circulando por la Autovía del Cantábrico (A-8) en sentido contrario. El agente logró interceptar al vehículo a la altura de la salida de Mondoñedo después de que hubiese circulado varios kilómetros en sentido contrario.

Cuando lo detuvo comprobó que se trataba de un hombre de más de ochenta años, vecino de la localidad ribadense de Rinlo, al que devolvió al sentido de circulación correcto. Se desconoce si el hombre accedió a la autovía en sentido contrario a consecuencia de un despiste o por alguna otra razón, pero en principio se mostró sorprendido por lo que había sucedido.

La jornada en la que se produjeron estos hechos se registraron numerosas lluvias y las condiciones meteorológicas pudieron influir si en ese momento se dio alguno de los fuertes chaparrones que cayeron durante parte del día.

Por otro lado, la A-8 estaba este viernes en obras a su paso por el municipio de Ribadeo, donde uno de los carriles de circulación en sentido Vilalba quedó cortado para dejar espacio para que pudiesen trabajar las máquinas.

No obstante, se trató de una jornada de circulación fluida y con no mucho tráfico lo que hizo que no se produjese ningún tipo de retención.