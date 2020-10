La Guardia Civil disolvió el pasado sábado una fiesta en un garaje de Mondoñedo

La Guardia Civil disolvió en la noche del pasado sábado una fiesta en un garaje situado en el número 1 de la calle Progreso de Mondoñedo, por lo que tramita una serie de denuncias por infracciones a la Ley 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana y también por no cumplir las medidas de prevención del covid-19, es decir, no utilizar la mascarilla obligatoria o no respetar la distancia social.

Los agentes acudieron al bajo, desde cuyo exterior se escuchaba música a Elevado volumen y observaron que numerosos jóvenes se encontraban alrededor de varias botellas de alcohol dispuestas en el suelo del garaje. Estos hechos motivan la formulación de propuestas de sanción ante las autoridades competentes.