La Guardia Civil detiene al presunto autor de pinchazos a varios coches en Ribadeo

La Guardia Civil de Ribadeo detuvo a un hombre de unos 36 años de edad como presunto autor de los pinchazos a una serie de vehículos estacionados en Ribadeo. En principio el hombre está acusado de un delito de coacciones y de otro de daños. Las coacciones se deben a que, en un principio, la motivación de estas acciones sería para tratar de intimidar a una pareja que esta persona había tenido en el municipio ribadense.

Los pinchazos se produjeron en dos fechas, concretamente catorce coches el pasado 12 de octubre y dos coches más el fin de semana.

La Guardia Civil descarta de este modo que estos actos respondan a comportamientos vandálicos tal y como se había indicado desde un principio casi de forma unánime.

Las pesquisas de la Guardia Civil de Ribadeo se orientaron siempre a separar los pinchazos de las ruedas de actos de vandalismo al uso, dado que en ningún momento les encajaba este modo de proceder y, especialmente, tras haber sucedido este pasado fin de semana en un momento en que, en principio, no se podía estar por la calle.

De hecho, el vecino que alertó a la patrulla de la Guardia Civil lo hizo casi en un golpe de suerte, debido a que con el calor que hacía tenía la ventana abierta y pudo escuchar el pinchazo de la rueda y el aire saliendo de la misma.

Cuando miró qué estaba sucediendo pudo ver a esta persona y avisó a los agentes que, no obstante, no pudieron darle caza en ese momento. Lo hicieron no mucho tiempo después tras conseguir cerrar una investigación que ya tenían avanzada.

La Guardia Civil además quiso desvincular otro suceso impactante acaecido el sábado de un acto de vandalismo. Fue un contenedor que ardió en la calle Calvo Sotelo. De entrada, todo parece indicar que el fuego que se declaró en el contenedor fue accidental, según parece por una colilla mal apagada que se arrojó a la basura.

Los daños en la vivienda cercana, por lo tanto, serían igualmente accidentales.

REBAJA. Estas derivaciones de las investigaciones hace que se rebaje en gran medida cierto clima de suspicacia que se había generado en Ribadeo al sobreentenderse desde un primer momento que todo esto se trataba de actos vandálicos.

Esto creó una alarma vecinal que incluso devino en un cruce de acusaciones políticas dirigidas hacia la alcaldía, a la que reclamaban que interviniese para incrementar la vigilancia.