Un grupo de amigos de A Mariña quiere crear una peña del Breogán

BURELA. Un grupo de amigos de San Cibrao está trabajando en la posibilidad de crear una peña del Cafés Candelas Breogán. Ellos son el germen de una iniciativa que esperan que sea realidad en un futuro. El primer paso lo dieron el pasado fin de semana aprovechando la disputa del derbi en el Pazo dos Deportes de Lugo ante el Obradoiro. Crearon una cuenta en Twitter (@breonans) y a través de ella canalizarán, de momento, todas las posibles adhesiones que se produzcan.

«Non é aínda un proxecto formal, senón que somos un grupo de rapaces de San Cibrao, a maior parte aboados do Breo, que normalmente nos desprazamos a Lugo e cando xogan fóra da casa ás veces tamén quedamos para ver os partidos. Temos un grupo de WhatsApp e unha liga no Supermanager entre nós», explican desde Breoñáns, el nombre escogido por el grupo, que aúna Breogán y mariñáns. «É o nome que temos no grupo do WhatsApp», detallan.

MASA SOCIAL

Hay muchos aficionados de la comarca que se desplazan a ver el Breogán a Lugo

La idea de intentar formar una peña que aglutine a los seguidores que tiene el Breo en A Mariña y el Occidente de Asturias no es nueva. «Moitas veces falamos da posibilidade de montar algo, porque sabemos de moitos afeccionados da Mariña que van a Lugo ver o Breo. Coñecemos o caso de xente de Foz, Ribadeo ou Viveiro e, coa emoción do derbi do outro día e nun medio arrebato, decidimos facer a conta en Twitter, aproveitando ademais que esta é a rede social na que máis se moven as peñas do Breo e o propio club. A idea é que o perfil @breonans sirva para poñernos en contacto, contar con máis xente e tantear un pouco se é viable crear unha peña», señalan desde el grupo.

De hecho, este primera paso ya sirvió para colaborar con alguna persona que se acercó a ellos para ir al derbi irmandiño entre el Cafés Candelas Breogán y el Obradoiro de Santiago. «Houbo un rapaz de Burela que se puxo en contacto con nós para ir ao derbi. Foi todo un pouco de rebote, esas cousas que falas entre amigos, fáltache o impulso definitivo para ir un paso máis e as redes é o que teñen. Déixalo caer e outra xente acaba uníndose. Con esa idea se fixo e a ver se pode seguir medrando, porque xa tivemos algunha mensaxe tamén de xente doutros pobos», comentan.

VIAJE CON EL EQUIPO. Si la iniciativa va para adelante, les gustaría también realizar algún viaje para animar al equipo a domicilio, como podría ser San Sebastián o Madrid. Son conscientes, además, de que el ascenso a la Liga Endesa ACB ha servido para reactivar el breoganismo latente en A Mariña. «Aquí na Mariña o Breo sempre tivo moito seguimento, porque recordamos que hai anos sempre había viaxes organizados ata Lugo para presenciar partidos. Agora si que se nota o ascenso no feito de que a xente non se pensou tanto o de facerse socio. A xente antes ía a Lugo igual aos partidos, pero non se facía socia e seleccionaba máis os días nos que ía. Agora non houbo dúbidas á hora de que moitos se fixeran socios. A nós quédanos Lugo un pouco máis lonxe que á xente da Terra Chá, por exemplo, e por iso estaría ben montar unha peña para organizar algunha xuntanza e poder viaxar xuntos», añaden.

El grupo del que surgió esta iniciativa se lo pasó en grande con la victoria del pasado sábado en el derbi. «Disfrutamos como ananos. O que vive o Breogán faino toda a semana, desde os días antes, a previa e durante o partido. Notouse que a xente tiña ganas de gozar da vitoria e foi unha tarde moi especial», rememoran los amigos que fueron a un partido que resultó ser muy especial por la victoria del conjunto lucense ante el capitalino.

CONTACTO CON ELLOS. Al estar todavía en una fase embrionaria, la única forma de ponerse en contacto con ellos es a través de un mensaje directo en la cuenta de Twitter @breonans. «Se a cousa vai para adiante teremos que pensar o de entrar noutras redes e facer un correo electrónico», concluyen.