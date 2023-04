El gran tesoro que custodia Lourenzá

"Es el gran relicario, el más rico y bello que se conserva en la región gallega". Con esta cita de 1968 de Manuel Chamoso Lamas define el investigador del instituto de estudios gallegos Padre Sarmiento, Carlos González Paz, el relicario que alberga el monasterio de San Salvador de Lourenzá, una pieza extraordinaria que apenas se conoce y que es, en palabras de González Paz, "un tesouro patrimonial de incalculable valor".

Datado en la segunda mitad del siglo XVII, "de factura e gusto barroco", la mayoría de los estudiosos aseguran que su autor es desconocido y aquellos que apuestan por uno se lo atribuyen al escultor mindoniense Juan Baamonde. "Documentado só se conserva o contrato para o pintado e o dourado do relicario asinado o 27 de decembro de 1669 entre o abade Anselmo Pérez e o artista e pintor compostelán Francisco de Andrade", explica González Paz, que cita como curiosidad que recibió 500 ducados de salario. Con esa fecha de referencia y teniendo en cuenta que se sabe que en 1664 trabajaba en la sacristía del monasterio Juan Baamande, algunos autores apuestan por su autoría.

Fuera quien fuera el autor, el relicario, de madera policromada, cuenta con seis pisos y cinco calles que incluyen un total de 28 celdas separadas por columnas salomónicas, que están decoradas con hojas de vid, posiblemente haciendo alusión a las vides que en aquella época había en el valle laurentino, como matiza en este sentido, Remedios Gallo, de la asociación Patrimonio Laurentino. Cada celda contiene el busto de una santa, un santo o un mártir (estos últimos identificados con una hoja de palma) de la orden benedictina, a la que correspondía la comunidad monástica de Lourenzá desde el siglo XII. "En realidade, cada figura é un relicario que supostamente contería unha reliquia da santa ou santo cuxo nome ap arece na basa da estatuiña", explica González Paz, que subraya que la más importante es la que aparece en la parte superior y corresponde a San Benito de Nursia, fundador de la orden de San Benito. Además tiene una cerradura tipo armario con dos puertas decoradas.

Las reliquias

Sobre las reliquias que se guardan en Lourenzá, González Paz defiende que fue la comunidad benedictina de Lourenzá quien formó el relicario. "As reliquias podían estar xa no mosteiro, tendo en conta que todos os altares tiñan que ter reliquias na mesa do altar para que pudiera ser consagrada, polo que pode ser que xa estiveran no mosteiro ou tamén que se compraran, xa que era habitual que as comunidades monásticas, as sedes episcopais ou as igrexas se fixeran con estas pezas, que se podían adquirir en feiras, e as meteran nos relicarios porque era unha cuestión de fe", asegura. "Naquel momento non importaba tanto o tipo de óso que era senón o que significaba e a xente acudía a estes reliciarios a rogar milagres ou sanacións para que os sanots actuaran de avogados frente á divinidade", añade.

Y es que en la Edad Media era muy habitual el mercado de reliquias y también durante la Edad Moderna. "No século XVII encheuse o mercado con reliquias procedentes dos antigos países católicos que pasaron a ser luteranos, calvinistas u anglicanos, xa que unha das prácticas do catolicismo que critica Lutero son precisamente as reliquias e as peregrinacións", indica el investigador.

Abandono

Sobre este relicario la información es muy poca, algo que González Paz explica por las vicisitudes del monasterio tras la desamortización. "Lourenzá pasou moito tempo esquecida e o seu mosteiro, dende a desamortización, quedou moito tempo abandonado e a comunidade monástica non se volveu a restaurar", explica el investigador, que atribuye también a esta falta de actividad religiosa el hecho de que Lourenzá no fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2015 cuando lo fue el Camino Norte. "Sobrado dos Monxes si foi declarado porque é o que orixinalmente era, é dicir, naceu como mosteiro e siguen sendo un mosteiro cunha comunidade monástica, Lourenzá naceu como mosteiro e agora é museo de arte sacro, pero non ten a esencia da finalidade primitiva", dijo.

González Paz insiste en la riqueza patrimonial del relicario laurentino, y asegura que hay uno muy parecido en la iglesia de los jesuitas de Roma. "Seguramente hai máis relicarios semellantes, pero despois de coñecer o de Lourenzá chamoume a atención este de Roma porque a diferenza é que este é de madeira policromada e o de alá é de mármore e este ten pechadura tipo armario e aquel no, pero a esencia é a mesma".

Desde la asociación Patrimonio Laurentino reclaman una reparación urgente del relicario por su extraordinario valor, ya que está muy afectado por la carcoma.

En un cuadro

El investigador desvela otro secreto que guarda el museo de arte sacro laurentino vinculado a este relicario. Se trata del cuadro As naves de San Benito de la Edad Moderna y que representa diferentes galeones en el mar y en cada uno de ellos se pueden ver como marineros los santos y santas benedictinos que aparecen en el relicario y el capitán es San Benito.

"É outra forma de representar o mesmo que se pode ver no relicario e é moi fermoso", explica el investigador, que reconoce que la pintura se encuentra bastante deteriorada por el paso del tiempo.

Una singular pieza procedente de Japón

Remedios Gallo, de Patrimonio Laurentino, desvela la hipótesis de que gran parte de las reliquias llegaran a Lourenzá en una singular pieza procedente de Japón realizada en el primer cuarto del siglo XVII y que pertenece al arte namban.



Una tradición local

Según apunta Remedios Gallo, un trabajo de Yayoi Kawamura, profesora de la Universidad de Oviedo, asegura que la tradición oral atribuye este arca como la caja en la que llegaron las reliquias al monasterio, lo cual motivó la construcción del relicario. Según este trabajo, un documento de 1632 certifica que fray Mauro Villarroel donó varias reliquias al monasterio, en total 25. De ellas, 19 provendrían de la marquesa del Villar, Antonia de Córdoba, y según apunta Kawamura es posible que esas reliquias llegaran en el arca porque posiblemente la marquesa fuera coleccionista de reliquias con sus maravillosas cajas, según la costumbre y moda entre las mujeres de la nobleza de la época.

Pieza conservada en el museo de arte sacro. EP

En el museo

El arca, que se puede ver en el museo de arte sacro, podría pertenecer al primer cuarto del siglo XVII. En la cara frontal, más decorada, aparecen hojas y flores de tipo camelia y dos aves volando. En el lateral derecho y en la mita delantera de la tapa se aprecia la presencia de la misma planta como elemento ornamental y en la tapa se observa otra ave en vuelo. En el lateral izquierdo, la cara posteiro y la mitad posterior de l a tapa aparece una enredadera de hojas treboladas con flores estrelladas, muy típica del otoño japonés. El interior está tratado con laca urushi negra. Las dos asas son de bronce forjado decoradas con roleos punteados. Las esquinera y el cierre, también metálicos, son piezas añadidas en España.