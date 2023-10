El gran parque de Xove ya toma forma

La construcción del gran parque deportivo y de ocio en Xove avanza y ya están terminadas dos de las pistas, el circuito de iniciación y el pump truck. El alcalde, Demetrio Salgueiro, espera que la obra esté finalizada en la "segunda semana de decembro", ese es al menos el plazo que tiene la adjudicataria para llevarla a cabo.

"Tamén se segue traballando nas obras de acondicionamento do acceso, en canalizacións, e falta a pista de skate, pero a pista de iniciación e a grande do pump truck xa están listas, co aglomerado e pintadas", comenta el regidor. La parcela, de 9.014 metros cuadrados y con acceso desde la Avenida Diputación —en la salida de Xove en dirección Cervo— tendrá a su entrada un aparcamiento no solo para turismos, sino también con todos los servicios para las autocaravanas. Próximo a este habrá una gran zona de esparcimiento con un circuito de calistenia con diez estaciones de entrenamientos diferentes y al lado se situará el pump truck que podrán utilizar bicicletas, skates, patines y scooters con un nivel experto pero accesible a todo el mundo.

Otras instalaciones son el circuito de iniciación con un pump truck pequeño para niños e inexpertos, una gran zona de skatepark en la que podrán utilizarse patines, scooters, skates y bmx, o un circuito de descenso con obstáculos de madera y rampas. Completan el parque una zona de lavado y reparación, aseos, un almacén o jardines.

El alcalde agradecía las aportaciones del club ciclista Komando Xoviético para que esta instalación fuese lo más útil posible para los amantes de estos deportes.

El proyecto ascendía a 820.000 euros y los trabajos empezaron con un importante movimiento de tierras para adecuar la parcela, que antes tenía uso agrario y forestal y zonas húmedas.

Otras actuaciones

El Concello de Xove tiene en marcha otras obras de mejora de accesos, como en el núcleo de Loureiro y el acceso al Pozo da Ferida, y también prevé aglomerar estos días el vial de Vilar, "un dos accesos a Alcoa" en la parroquia de Lago.