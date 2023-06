La gran oportunidad de salvar la píllara das dunas está en A Mariña

La playa barreirense de Arealonga podría convertirse en un espacio en el que la píllara das dunas, un ave de una especie muy singular que acaba de ser catalogada como en peligro crítico de extinción, encuentre un lugar en el que asentarse en sus periodos migratorios y de cría.

Por ahora parece que algunos ejemplares ya adoptaron las zonas más cercanas al arenal propiamente dicho, donde la vegetación es muy rala, como lugar de paso tras haber sido soltadas en la zona de Ferrolterra por el equipo que las estudia y cuida.

Esto es una buena noticia porque la zoóloga de la USC María José Vidal, una de las principales estudiosas de este ave, explica que esto abre una ventana de oportunidad. Concretamente para que posteriormente "no caso de se sentiran a gusto, de que lles gustara, volveran para criar".

Vidal explica que los ejemplares que criaban en el entorno de Altar (Barreiros) y A Rapadoira (Foz) acabaron por desaparecer. Su último avistamiento criando fue en 2011. La zoóloga, no obstante, añade que "seguimos indo coa esperanza de que volvan e algúns anos, en abril ou maio, si se observou algún exemplar en Altar. Mais correspondían máis a exemplares nidificantes da costa europea de Francia, Holanda… que pasaron o inverno máis ó sur, en Galicia ou Portugal, e suben ó norte algo máis tarde. Por iso eses exemplares non chegaban a estacionar. Non nidificaban, estaban en paso".

Pero en el Centro de Conservación de Fauna Silvestre es donde recogen lo que llaman "ovos sentenciados", que son los que no se podrán criar por sí solos. Los cuidan hasta que el ave nace y está en disposición de volar por sí misma. Esos son los que soltaron en Ferrolterra y podrían criar en este entorno mariñano.

Mucho apoyo en Barreiros y Foz

María José Vidal reconoce que cuando habló con los concellos de Foz y Barreiros "a acollida foi excelente e teño que dicir que nos fan caso a todo canto lles dicimos. A actitude foi espectacular a todos os niveis: de información, divulgación, axuda ou sinalización".

La píllara das dunas sufre en toda España "un declive espectacular" pero Vidal dice que en Galicia "está máis ou menos estable" porque "se fan moitos esforzos de conservación e podemos presumir de ser a única comunidade con Canarias na que segue estable",