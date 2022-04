Al gran momento de la construcción le cuesta fraguar

Cuando llegó la pandemia y empezó a decirse que mucha gente quería una especie de vuelta al mundo rural, a zonas más tranquilas, parecía que era algo que quedaba muy lejos. Pero no, no lo era. Era algo que estaba pasando aquí mismo. En Ribadeo el sector de la construcción a pequeña escala vive un momento de enorme carga de trabajo. Hay tanto que incluso ni siquiera pueden asumir lo que tienen. Y sin embargo, cuando mejor les podían ir las cosas se están encontrando una crisis de suministros que encarece los materiales prácticamente de un día para otro alterando el precio de los presupuestos que presentaron a sus clientes, y de cara al futuro anticipan algo mucho peor: la gente no quiere trabajar en la construcción. No hay ningún tipo de relevo generacional a la vista.

Antonio Fernández. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Antonio Fernández es responsable de la empresa AFF y lo admite: "Temos boa carga de traballo". Asegura que la mejora de la situación en su sector, el de la construcción a pequeña escala, se aceleró de forma muy clara a partir de 2014 aproximadamente y, desde entonces, "foi sempre a mellor" hasta que llegó el parón de la pandemia y ahí notó un doble fenómeno. Por una parte, primero llegó un parón total impuesto pero, cuando la situación se fue normalizando "a nós beneficiounos bastante porque vimos que a xente empezaba a escapar das cidades e a virse para aquí, así que notámolo moito no aumento de traballo, polo menos no sector no que me movo eu, en vivenda unifamiliar e rehabilitacións. Niso vin que había moita demanda e a realidade é que pola zona de Ribadeo vendéronse moitas casas e estase amañando moito".

La pandemia ► Al parón inicial en la actividad le siguió un acelerón en el sector que continúa vigente a día de hoy

Su opinión coincide bastante con la de Narciso Gutiérrez, de Os Quinteiros Hermanos, quien también suscribe que "son bos tempos a nivel de carga de traballo, a verdade" y también asevera, como su colega de oficio, que "isto empezara a mellorar xa antes de que chegara a pandemia" pero admite que a raíz de ella hubo un salto importante y están "nunha situación mellor que antes da pandemia polo menos a nivel de carga de traballo". Y eso que en su caso asegura que funciona con una cartera de clientes reducida y que se mueve "en torno a tres ou catro parroquias de Ribadeo, non máis. Pero todos nos coñecemos e funciona moito o boca a boca".

Esto le hizo que por ejemplo ahora esté rehabilitando una vivienda para gente que llega de Madrid y tiene "xa outras cousas pendientes. Tamén traballo con empresas coas que xa estiven antes e voume movendo nuns poucos sitios, entre Ribadeo e Trabada, pero sempre con traballo".

Funcionamiento ► El boca a boca es una garantía para pequeños constructores de Ribadeo

Juan Fernández. JOSÉ Mª ÁLVEZ

A otro pequeño constructor, Juan Fernández, también le funciona ese método del boca a boca. Con un socio y un empleado, en su caso "a crise non se notou en nada e mantivémonos igual, coa mesma carga de traballo que tiñamos antes". Dice que trabaja mucho en parroquias y para gente del campo "pero estase movendo moito nesa zona e penso que na construción en xeral, pois tamén".

Eso sí, dice que en su caso "moitas veces traballamos de forma que a confianza é tan grande que nin presupostos presentamos a menos que sexa para obras algo máis grandes, que entón si, claro. Nese aspecto eu recoñezo que somos un pouco privilexiados".

Los suministros

Pero esta buena situación a nivel laboral que tendría que verse reflejada en una cierta alegría y una buena situación global se está encontrando con nubarrones inesperados. Uno de ellos, el de la escasez de suministros que se interrelaciona directamente con la volatilidad de los precios de los materiales.

Todos se quejan. Antonio Fernández cuenta que en su caso los problemas le llegan "dependendo da fase da obra na que estea" y el tema de los precios sí que lo ve complicadísimo "porque a min danme uns prezos que teñen validez dunha semana... con sorte, porque xa me pasou de me dan prezos con validez de 24 horas e iso nunha obra faino todo complicadísimo, porque temos que trasladar a situación ao cliente e, claro, nin o entenden ás veces e outras creálles un problema moi normal, que é o dunha suba que non todos poden asumir. Porque eu deilles un presuposto que ao mellor deixa de valer aos poucos días. Pode ser que contratasen algo por 200.000 euros e lles suba a 240.000, e iso non sempre se pode asumir e tamén supón un problema cos bancos, e enténdoo perfectamente".

Precios ► Son tan volubles que llegan a variar prácticamente de un día para otro

Desde su posición dice que "a única forma de asegurarme sería triplicar os presupostos, pero é que iso tampouco se pode facer, así que a situación é complicada".

Juan Fernández describe una situación parecida, en la que no nota "problemas de suministros de momento", pero sí que dice que "os prezos son un problema, porque están subindo de semana en semana. O do ferro é unha completa barbaridade".

Narciso Gutiérrez. JOSÉ Mª ÁLVEZ

No va mejor la cosa en el caso de Os Quinteiros, donde Narciso Gutiérrez cuenta que los someten a unas subidas en los materiales que utilizan tan rápidas y tan elevadas "que os presupostos que presentamos inicialmente poden subir ao final nun 20, un 30 ou incluso un 40%, e iso normalmente acabamos perdéndoo nós porque a realidade é que non podes repercutir toda esa suba nun presuposto que presentaches. Agora si estamos repercutindo algo, pero cando as cantidades son tan elevadas, non podes facelo, e iso estase convertendo nun problema gravísimo que nos está a pasar a todos".

Materiales ► Aunque los habituales siguen estando aún disponibles, poco a poco otros más raros empiezan a escasear

Un ejemplo común a todos ellos es que con determinados materiales los proveedores les dan unos precios que les mantienen una semana pero matizan que de un tiempo a esta parte ni tan siquiera así les garantizan que ese vaya a ser el precio final.

Bernardo Fraga. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Desde Viveiro Bernardo Fraga augura que esta situación que los constructores sufren en primera persona se va a ver empeorada por fenómenos que ya se atisban en el horizonte como la paralización en varios puertos de China "porque vivimos nun mundo totalmente interconectado. Aquí non producimos nada de nada. Europa non xera nada por si mesma e eso convértenos en totalmente dependentes. Se non cambiamos o modelo produtivo, vai a ser un problema gordísimo porque estamos a merced doutros países e iso penso que nos levaría a un debate longo e profundo pero que tal e como están as cousas, penso que se vai ter que dar".

Peligro inminente ► El cierre de puertos en China o el parón en la producción allí tendrá un reflejo aquí que se notará en poco tiempo

Relevo generacional

Y mientras todos esperan y confían en que los problemas con los materiales sean transitorios, todos miran al futuro con otra inquietud, esta muy gorda: la falta de relevo generacional, que ya está aquí. "Non temos xente para traballar", dice Antonio Fernández: "É algo gravísimo. Os que estamos xa vamos envellecendo e ninguén se quere dedicar a isto. Non atopamos xente nova que queira traballar".

Bajo su punto de vista una variable del problema es que "é un oficio que non está socialmente ben visto, e iso é algo que non entendo, porque a min paréceme un traballo moi gratificante. Pero é certo que a nivel social non aporta ningún caché, por dicilo dalgunha forma, pero é un traballo moi digno e moi bonito ao que agora ninguén se achega, ao mellor por certo descoñecemento. Non sei, pero o caso é que non hai xente".

Hándicap ► Prácticamente no hay nadie que se quiera dedicar a este oficio y se incorpore de joven, pese al futuro que tiene

A Narciso Gutiérrez le pasa exactamente lo mismo: "Non atopamos xente. Non sei o que pasa, a rapacería non quere traballar nisto pero hoxe en día é un bo traballo. A min gústame, recoñézoo, pero si que ás veces é un traballo duro nalgún sentido, aínda que tamén é certo que xa está moi mecanizado. Moitas partes do traballo que hai agora mesmo xa non teñen nada que ver co que había hai trinta anos. O esforzo que tes que facer é moito menor porque temos moitas máquinas novas. Pero nada, se atopas un rapaz para unha obra, xa se pode dicir que tiveche sorte". En Viveiro, Bernardo Fraga dice que en su caso, ni tan siquiera eso. Que se pasan meses buscando alguien dispuesto a trabajar, pero no encuentran nada, ni con experiencia ni sin ella.

Pero la construcción va a seguir ahí porque es imprescindible. Seguramente le llegue un tiempo de revolución que mejorará la condición de sus profesionales y, tal vez, con ella nuestras propias vidas.

Arnela Arquitectura

"A volatilidade fai imposible saber canto vai custar unha obra"

El arquitecto técnico Bernardo Fraga, CEO de Arnela Arquitectura de Viveiro, reconoce el buen momento a nivel de trabajo, pero dice que las cosas se empezaron a torcer con la pandemia y la huelga de transportes puso sobre la mesa la fragilidad del sector. "Nós non temos problema cos materiais máis empregados: cemento ou ladrillos, pero se pides calquera outra cousa, un material calquera, é un problema e todo se ralentiza".



Os precios

Fraga dice que ahora mismo eso es "unha tolura". "A min garántenmos para dous ou tres días", relata, "un tempo no que ao cliente nin sequera lle dá tempo a pensalo. A volatilidade é tan grande que é imposible saber canto vai custar unha obra. E isto en obra pública, que se traballa con presupostos pechados, é un problemón moi serio". Como ejemplo dice que no es nada extraño que sumando las subidas de precio que se dan en materiales "como o ferro ou as ventás de aluminio, por dicir algo, unha obra pase de 300.000 euros a 360.000. E esa é unha cantidade que algunha xente pode asumir pero outra non, e é moi normal".



Sin personal

Pero este profesional de ya larga trayectoria pese a su juventud confía en que esa situación acabe por estabilizarse antes o después. Lo que le preocupa más es "a falta de xente para traballar. Non é que estean mellor ou peor preparados, é que non hai. É imposible atopar xente porque non che vén ninguén". Asegura que hay oficios con un riesgo serio de quedarse sin gente "e quen empece a aprender agora, en cinco anos poderá pedir practicamente o que queira por traballar, porque non terá competencia".