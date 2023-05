Gran despliegue en A Pontenova para buscar al nonagenario desaparecido

Un gran despliegue de efectivos trabajó este lunes en A Pontenova para intentar dar con el paradero de un nonagenario que permanece desaparecido. Se trata de Florentino Fernández González, de 99 años de edad y vecino de Eirixúa, en la parrorquia de Xudán, quien falta de su casa desde aproximadamente las seis y media de la tarde del domingo. En el momento de la desaparición llevaba puesto un jersey gris y unos tenis azules. El hombre se fue de la cocina de la casa sin que sus familiares se dieran cuenta de su marcha y, cuando se percataron, iniciaron la búsqueda.

El hombre aprovechó un momento en que su hija había salido a la huerta para ausentarse del domicilio familiar. "Foi cousa de dez minutos", indican fuentes cercanas a la familia, que se han movilizado junto a los vecinos, unas 50 personas incluidos cazadores, y las fuerzas de seguridad para dar con este hombre, que camina ayudado por dos bastones. Además, padece algo de la respiración. Este fin de semana estuvo acompañado por su familia y cuando esta no puede atenderle, está a cargo de una cuidadora.

Familiares y vecinos revisaron los alrededores de la vivienda y también el entorno de la casa en la que nació, pensando en la posibilidad de que se hubiese acercado hasta ese lugar, e incluso se aproximaron al cementerio de Xudán, donde yace su mujer. El hombre no solía alejarse de su domicilio y, cuando lo hacía, siempre iba acompañado, como mucho unos 400 metros hasta un banco que colocó el Concello para sentarse cerca de la vía N-640.

Sin indicios

El alcalde de A Pontenova, Darío Campos, se sumó al dispositivo de rastreo coordinado por la Guardia Civil de A Mariña, que el lunes desplazó todas las patrullas disponibles, y le buscan junto a integrantes del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) y de Protección Civil de A Pontenova. "Hoxe –por el lunes– empezamos ás oito da mañá, buscamos preto das casas e polo medio do monte, pero aínda non o atopamos", comentaba el regidor, que a las ocho y media de la tarde explicaba que suspendían la búsqueda hasta primera hora de esta mañana porque "aínda non atopamos ningún indicio, nin os bastóns nin unha zapatilla". La aldea de Eirixúa tiene unas doce casas y está rodeada de monte, una zona que los efectivos desplazados peinaron todo el día.

El radio de rastreo se fue ampliando desde el inicio del operativo, hacia las nueve de la noche del domingo, jornada en que los integrantes del GES pontenovés mantuvieron activa la búsqueda hasta las tres de la madrugada. Acabaron suspendiéndola hasta la mañana de este martes por la dificultad de hallarle en medio de la oscuridad.

La Guardia Civil desplazó este lunes un helicóptero y un perro hasta la parroquia de Xudán para tratar de localizar al desaparecido. Durante la jornada de este martes prevén ampliar los medios en la zona, desplazando drones y equipos procedentes de Lugo, dado que el rastreo no dio los frutos esperados. Las labores de búsqueda se reiniciaron a las ocho de la mañana.