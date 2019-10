El Xove FS se prepara para vivir toda una aventura entre el viernes y el sábado. El conjunto que entrena Quico Otero afrontará una doble cita que le llevará en apenas 24 horas a Sarria, donde disputará la fase final de la Copa Diputación, y a Valladolid, para disputar el encuentro de la octava jornada de la Liga del grupo 1 de Segunda División B.

La primera cita tendrá lugar el viernes, donde el cuadro xovense defenderá su título de la Copa Diputación en una fase final que reunirá también al Lugo Sala, Concello de Begonte y Peugeot Vilalba. Este último equipo será el rival en semifinales de los mariñanos, a las 10.30 horas. Al mismo tiempo, en otro pabellón jugarán el Lugo Sala y el Begonte buscando el otro hueco en la final. Los dos equipos que salgan victoriosos se verán las caras en el enfrentamiento por el título a partir de las 17.30 horas. "Van ser días complicados que trataremos de solventar o mellor posible. Menos mal que ao final o partido polo título xógase ás 17.30 e non as 20.00 horas porque en caso de chegar teríamos que saír a unha hora moi complicada para Valladolid", señaló el entrenador del cuadro xovense.

El técnico todavía no sabe muy bien con que jugadores podrá contar para ambas citas, aunque sí sabe que algunos no podrán viajar a Valladolid. "Por cuestións laborais temos algún xogador que estará en Sarria e non para o día seguinte, así que faremos números para a mellor utilización dos nosos recursos", señaló.

En lo que atañe a la Liga, los xovenses intentarán mantener su extraordinaria racha como visitantes en Valladolid ante un rival que está con los mismos puntos (13) tras siete jornadas. De esas 7, el cuadro de Otero jugó 3 lejos de casa, con otros tantos triunfos, pero es en el pabellón mariñano donde se le está escapando la opción de afianzarse arriba. El último verdugo fue el Leis, que se llevó los tres puntos, 1-3.

Otero explica sus sensaciones por la derrota y la trayectoria. "A pista non nos beneficia moito, pero non quero buscar excusas. A primeira metade co Leis foi moi frouxa, o equipo estaba moi cansado e non soubo facer unha lectura axeitada", asegura, refiriéndose a que el partido entre semana frente al Pescados Rubén Burela FS les pasó factura. "Sabía que sería fermoso xogar contra un equipo de superior categoría, pero que a nivel da Liga podería ser perxudicial, como así foi. Houbo xogadores que se desgastaron moito por non falar tamén das lesións, como a de Carlitos, que nos mermou ante o Leis", dijo el técnico, que, no obstante, valoró la reacción tras el descanso. "Fixemos moi bos minutos e só nos faltou un pouco máis de tino cara á portería contraria" señaló.

Pese a que el Xove FS continúa instalado en una zona muy buena, Otero no mira la tabla y deja bien claro que el único objetivo es seguir mejorando: "É difícil que nós poidamos atopar a regularidade ou continuidade doutros equipos. Estou moi contento coa predisposición dos xogadores, pero hai moitos que non poden adestrar sempre por motivos laborais ou académicos e iso acusámolo na preparación dos partidos e execución das xogadas", señala, añadiendo que "é verdade que hai calidade individual e ganas de facer as cousas ben, pero poñerse obxectivos a longo prazo é unha presión que os rapaces non necesitan e que ademais non lles vén ben. Imos tratar de seguir mellorando nas facetas do xogo máis importantes, sendo cada vez máis equipo e si eso nos leva a estar arriba pois benvido sexa, pero o de poñerse metas chegará dependendo a onde nos leve o traballo na clasificación".