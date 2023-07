Gonzalo Smaniotto, un portento del piano que también disfruta la electrónica y actuará en Ether

El nombre del pianista Gonzalo Smaniotto suena con fuerza en Viveiro, con papeles destacados en conciertos del conservatorio y en recitales por su cuenta como los que ofreció este mes en el Pazo da Trave. Este joven argentino de 20 años tiene importantes proyectos dentro de la música clásica, sin embargo también le encanta la electrónica y de hecho figura en el cartel del festival Ether-An Electronic Odyssey que se celebra en la ciudad el sábado 29.

"Es bastante curioso, hasta hace poco me tomaba más en serio la música electrónica que la clásica para vivir de eso, me veía sacando álbumes electrónicos-fusión antes que estar tocando en un teatro música clásica, pero ahora se me encaminó mucho lo clásico, tengo un camino muy sólido", comenta sobre oportunidades de futuro que le surgieron en este ámbito, aunque su intención es compaginar ambas y también espera poder publicar dos álbumes de electrónica que ya tiene compuestos.

Gonzalo Smaniotto se mudó de Argentina a Viveiro en 2021 con su familia –con origen en el concello de Xove– y decidió continuar en el conservatorio vivariense su pasión por la música. "La música siempre me interesó muchísimo, en mi casa somos muy melómanos. Escuché mucha clásica, empecé a estudiar piano cuando tenía quince años en una escuela de Argentina, vi que tenía bastante aptitud para eso y seguí", comenta el joven, que al mismo tiempo empezó a experimentar con la electrónica.

En el conservatorio de Viveiro se matriculó en el primer año de profesional, pero al pasar de curso saltó a tercero y ahora superó un examen que lo lanza al sexto curso, con el que terminará sus estudios el próximo año. "Entré con un nivel de tocar el piano más alto, aunque la teoría la tenía un poco olvidada", comenta el joven, al que surgen oportunidades para tocar en establecimientos de la zona y una muy interesante de cara a su futuro, para cuando termine sus estudios en Viveiro: "Quizá en 2024 o 2025 acepte una especie de beca en Londres en la que trabajaría como profesor y al mismo tiempo tendría el estudio gratis del superior", comenta, de la mano de otro pianista argentino asentado en la comarca, Juan Rezzuto del Palacio Santa Emilia en Mondoñedo, que es propietario de una escuela de música en la capital británica.

Gonzalo Smaniotto ve enfocada su vida profesional hacia la música y comenta que empezó "muy concentrado en lo electrónico". De hecho tiene dos álbumes de este género que "están terminados musicalmente, faltaría llevarlos a un estudio para la postproducción y a una discográfica", para lo que confía en hacer los contactos necesarios ya que su intención es que vean la luz. "Están en espera, cuando pueda lo voy a hacer", asegura el joven, que destaca la ayuda del DJ y productor Karras Martínez "en el proceso de hacer un álbum de música entero".

En la electrónica Smaniotto hace "una fusión bastante interesante, que no es techno ni electro, no es la típica música de discoteca", sino que emplea "muchos teclados, sintetizadores" y resulta una música "con más armonía y melodía, y no solo ritmo", que podría acercarse al estilo de artistas como Moby.

Festival Ether, el sábado 29 con acceso gratuito

Ahora prepara su actuación en el festival Ether, que se celebra el sábado 29 en los jardines del pazo de A Misericordia, con entrada gratuita y un cartel que junto a él conforman los DJ Anne, Varya Karpova, Hertz Collision, Isma B, Karras Martínez, Leo Meizoso, Llonas, Amiga, Cessabit y Edmuk JP.

"Voy a usar varias obras, un par que ya tenía hechas y material que estoy haciendo para llegar a unos 40 minutos", comenta sobre su participación en el festival, al que llevará un sintetizador y un piano que puede utilizar como tal o conectarlo a un ordenador para ofrecer diferentes sonidos.