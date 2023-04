¿Qué fue... de Gonzalo Moure?

Cuando abrió Radio Popular de la Costa en Ribadeo, Gonzalo Moure originó un auténtico tsunami convirtiéndose en una estrella de la radio. Aquella experiencia no duró mucho y en cuanto la dejó inició una labor con la que sigue a día de hoy: escribir. De ahí le llovieron todos los premios habidos y por haber sobre todo en literatura infantil y juvenil. Y confiesa que sigue "escribiendo, sí. Es algo que no dejo nunca".

Pero su gran trabajo va un paso más allá y alcanza una trascendencia humanitaria de primer nivel. Comenzó como un activista y colaborador más con el pueblo saharaui pero lo cierto es que aquello parece haberlo cautivado por completo y todavía sigue allí, con la ONG Bubisher, con la que creó una red de bibliotecas y bibliotecarios que luego pueden trabajar casi en cualquier parte.

Desde esa óptica, analiza de forma curiosa lo sucedido hace unos meses con el Gobierno: "Yo pienso que aquello no cambió nada. Lo que hizo el Gobierno de España no tiene ninguna incidencia legal porque esta viene marcada por la Onu y el tribunal de La Haya, y en ese sentido todo sigue exactamente igual, es decir, a la espera de un referéndum de autodeterminación". Añade que el Gobierno de Marruecos lo que intenta es dejar que la situación continúe exactamente igual que está "esperando que al final haya una cambio en la correlación de fuerzas y aquello se agote. En ese sentido las declaraciones del Gobierno de España sí ayudan a mantener el estatus quo en favor de Marruecos. Pero ahora mismo solo fue un apoyo moral al Gobierno marroquí, aunque en realidad no fue nada nuevo porque esto ya había sucedido antes, con Zapatero. En realidad, desde que Felipe González traicionó sus propias declaraciones e hizo lo que hizo dejando solo al Sahara, ya no cambió nada nunca".

Gonzalo Moure conoce bien cómo son las condiciones de vida allí y admite que hubo un cambio notable a raíz de la crisis económica de 2008 "que hizo que en los campamentos de refugiados se notase mucho que descendía el apoyo. Ahora se recibe normalmente harina, azúcar, legumbres... Pero los médicos que tenemos saben y certifican que la situación empeoró. No mucho, pero sí un poco, aunque lo cierto es que a nivel tanto sanitario como educativo, la situación no es mala. Hubo además muchos proyectos buenos como el apoyo de Médicos del Mundo, ingenieros que trabajan para conseguir agua y nosotros con las bibliotecas, creando 25 con personal bien pagado, que es algo fundamental. No damos subvenciones, creamos profesionales y fijamos población. Además disponen de viviendas y no son pisos patera, ni mucho menos. En realidad, la población no está desmoralizada, en absoluto".