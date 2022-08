El Golf GTI MK2: un deportivo aletargado

El vivariense David López rescató del absoluto ostracismo un Volkswagen Golf GTI MK2 del año 1987 que permaneció un cuarto de siglo en un auténtico letargo, aguardando a que alguien lo devolviese a las carreteras. "Estivo parado desde o 1997 ata que o fun buscar a Ourense en febreiro deste ano. Era dunha persoa maior que morreu e estivo gardado nun garaxe todo ese tempo. No 2019 comprouno outra persoa, pasoulle a ITV, pero practicamente non andou con el. Só ten 192.000 quilómetros, a pesar dos seus 35 anos", explica David.

Este vivariense, un amante del automovilismo que en ocasiones hace las funciones de asistencia a algunos amigos en pruebas de velocidad por toda Galicia, ayuda en la seguridad de los tramos de la prueba mariñana y es un habitual en los rallies de clásicos, adquirió precisamente este deportivo que marcó una época a caballo entre los años 80 y 90 para participar en estas últimas competiciones, en sustitución de un popular Renault 5 de 45 años. "O R-5 facíaseme moi pequeno para todo, tanto de motor como de prestacións, á hora de participar nestes rallies. A comodidade non era moita e non era un coche para correr porque tiña só 50 cabalos. De feito, A Gañidoira só a podía subir a 50 ou 60 quilómetros por hora. Na maioría de probas fanse sobre 200 quilómetros, nalgún chegamos aos 300 e andaba moi xusto, chegáballe moito. Tiña dinamo e a batería non aguantaba moito, pero eu quero manter a esencia dos coches e por iso non quixen cambiar a alternador. Non valía para competir, era un coche máis de paseo", señala David.

Con el Volkswagen Golf la situación es diametralmente opuesta. "Este ten 112 cabalos, anda moi ben e como acaba de cumprir 35 anos en xullo, non ten ningún tipo de limitación para participar nas probas de clásicos e espero que me acompañe moitos anos. A principal razón para compralo foi ir a este tipo de probas", recalca. De momento ya ha podido disfrutar de dos rallies con este vehículo.

La célebre ingeniería alemana no dejó indiferente a su nuevo dueño, quien destaca por encima de todo la mecánica de la segunda generación de este modelo de deportivo de Volkswagen. "Ademais do modelo en si, foi o que máis me chamou a atención. É un canón de coche, unha pasada. O motor está moi ben e que só tivera dous donos e 192.000 quilómetros foi un plus para decidirme", apunta.

Sin embargo, una de las cosas que más le llamó la atención "foi que o coche fose galego, con matrícula de Ourense, igual que o R5 a tiña de Pontevedra". A pesar del buen estado de salud con el que le llegó el utilitario, David no dudó en hacerle una completa puesta a punto. "O coche estaba moi ben, pero fíxenlle unha posta a punto de mecánica. Cambieille a distribución, rodas e outras cousas básicas", relata.

El siguiente paso será pintarlo, manteniendo el color blanco actual. "Quero pintalo agora en inverno porque ao estar pechado no garaxe perdeu cor. Facelo no verán é difícil ao haber bastantes rallies. Fóra das probas ando pouco con el. Algún día que o levo ao traballo e ao mellor o saco tamén algún domingo. Gústame telo ben, así que non é un coche para andar a diario", concreta.