"Os goles que marque son secundarios, o que quero é ascender"

El Burela FS acaricia ya la clasificación matemática para el play off y avanza también con firmeza para cerrar el segundo puesto de Segunda división, que le otorgaría la ventaja de cancha en todas las eliminatorias para subir a la máxima categoría. El triunfo cosechado ante el full Energía Zaragoza, (5-3), sumado a la derrota del Alzira ante O Parrulo eleva la renta sobre el tercer clasificado a 7 puntos, a falta de 15 por disputarse. Los bureleses afrontan ahora su encuentro más complicado, ya que se desplazan a la cancha del líder, Peñíscola, que solo ha perdido un partido en toda la Liga y que tratará de sellar ya el ascenso directo con un triunfo ante su único rival. La cita está programada para las 18.00 horas del sábado.

Uno de los jugadores más sobresalientes en el triunfo conseguido ante el Colo Colo fue Isma, que anotó dos goles y fue un incordio para los maños. El jugador quita toda la importancia a los goles y celebra los puntos. "Foi unha xornada moi boa porque agora estamos máis preto de asegurar a segunda praza. O dos goles é moito máis secundario, esta tempada estamos marcando moitos e iso facilita as cousas, pero firmaría non marcar máis e ascender a Primeira División, o obxectivo é sempre colectivo e todos tratamos de axudar como podemos", dijo.

El jugador reconoce que en los últimos partidos les está faltando cierta frescura, sobre todo a nivel ofensivo pero lo ve lógico. "Baixamos fai algunhas semanas a carga de traballo porque a idea é chegar o mellor posible ao play off. Sabemos que o máis importante está dentro dun mes e pico e trataremos de chegar o mellor posible", afirma el jugador fonsagradino, que, no obstante, insiste en seguir sumando y haciendo buenos partidos. "Trataremos de chegar coas mellores sensacións posibles e iso pasa por seguir sendo moi competitivos nestas xornadas".

Tanto Isma como sus compañeros son conscientes de que el próximo encuentro será de máxima dificultad, pero también supone un gran aliciente poder ganar en una pista como la del Peñíscola. "Os números din a que rival nos imos enfrontar, pero iso é, se cabe máis motivante. Afrontaremos o encontro sabendo da súa esixencia, pero tamén con toda a ilusión de intentar darnos a alegría de poder superar ao mellor equipo do campionato, intentaremos aprazarlles a celebración (risas)", aseguró el jugador, que también ve la visita al líder como "unha boa proba de cara ao play off".

Si la liga regular concluyera ahora, el Burela FS se enfrentaría al Sala 10 Zaragoza, cuarto clasificado, que está 1 punto por encima del Ceutí. Isma asegura que le da igual el rival y explica los motivos. "Aínda que a diferenza de puntos na clasificación é importante, non hai a mesma entre os equipos e menos cando se fala dun play off. Unha eliminatoria de ascenso é unha historia completamente diferente a un partido da competición regular e eu xa vivín un ascenso partindo dunha séptima praza de Segunda co Parrulo, así que o importante é chegar ben", señala el jugador, que sí que prefiere afrontar el play off desde la segunda plaza. "Non é unha vantaxe definitiva poder xogar un desempate na casa, pero sempre é fermoso xogar estes partidos diante da afección propia".