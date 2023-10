Los goles de Asier impulsan al Ribadeo

El Ribadeo FC se aúpa a la sexta plaza de la Preferente Galicia Norte, su mejor clasificación de la temporada, de la mano de un hat-trick de Asier. El jugador de Foz ha comenzado la temporada como un tiro y con los tres goles anotados frente al As Pontes suma ya 6, encabezando la tabla de realizadores del campeonato con Rodolfo, del Castro, y Brian Castro, del Noia. Los ribadenses encadenan su tercera jornada consecutiva sumando y su segundo triunfo seguido como visitante después del conseguido ante el Victoria, (1-3), hace dos semanas.

Asier embocó el primer tanto con un córner directo, el segundo tras una acción combinativa aprovechando un rechace y el tercero en un mano a mano tras una contra. El jugador reconoce que en el primer tuvo algo de suerte, "saquei o máis pechado que puiden e foi gol", relata Asier, que se mostró feliz por su actuación, pero sobre todo por lo que significa la victoria para el equipo. "Nunca marcara tres goles en afeccionados, non me considero un goleador, polo que estas rachas hai que aproveitalas ao máximo", señaló el futbolista, refiriéndose a su espectacular arranque de cara a la portería contraria.

Asier destaca sobre todo la imagen del equipo en las últimas semanas, corroborada con la espectacular victoria en As Pontes ante un rival que estaba por encima en la clasificación. "Creo que en liñas xerais o equipo deu un paso adiante, penso que agora temos máis claro como queremos xogar e posicionarnos a nivel defensivo e iso estanos dando máis seguridade. Era moi importante encadear varias semanas seguidas puntuando, pero nin antes éramos tan malos como se dicía nin agora somos tan bos, isto está empezando e a Liga de Preferente é moi longa", manifestó.

El Ribadeo se coloca ahora en una situación relativamente cómoda y muy cerca de los puestos de privilegio, aunque Asier aconseja prudencia a la hora de hacer balances, ya que pronostica un campeonato "moi nivelado". "Estamos a 4 puntos da zona de ascenso, pero a 5 do descenso, así que a igualdade é manifesta, ganas un par de partidos e estás arriba, pero pérdelos e estás abaixo. Nas primeiras xornadas custounos atopar unha regularidade, éramos capaces do mellor e do peor, así que estamos buscando ese equilibrio que nos permita afianzarnos nunha boa situación. Temos a experiencia da pasada tempada e non queremos que volva a ser esa montaña rusa de resultados, así que esperamos manter esta boa dinámica e sobre todo ser un equipo fiable en tódalas facetas do xogo", afirmó.

PARTIDO INTERSEMANAL. Los ribadenses vuelven al tajo este miércoles con un encuentro que puede afianzarles en la zona alta de la clasificación si son capaces de tumbar al Cidade de Ribeira, un equipo que llega a la cita con 8 puntos, a 5 de los mariñanos. El encuentro arrancará a las 17.00 horas. "As referencias que temos do rival indican que é un equipo moito mellor do que di a clasificación porque ao bloque da pasada tempada e engadiulle xogadores de bo nivel, algúns procedentes do Boiro", señaló Asier, que, no obstante confía en su equipo. "Esta é unha semana moi importante. Empezámola ben e sabemos que facer facer 7 ou 9 puntos supoñería meterse nunha situación moi boa", señaló el jugador.