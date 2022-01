"El gol lo soluciona todo, pero fichar este tipo de jugadores es muy difícil y muy caro"

La primera experiencia de Alberto Riquer como entrenador jefe en la máxima categoría no está siendo todo lo gratificante que le gustaría al técnico madrileño ni al Pescados Rubén FSF. Los números están siendo muy esquivos y la tabla clasificatoria coloca a los mariñanos en la última posición, con solo 2 puntos sobre 33 posibles. Ocho de esos puntos volaron en los tramos finales de los encuentros, algo que Riquer cree que hay que mejorar como punto de partida para alcanzar la permanencia. El técnico también se pronuncia sobre la carencia más importante del equipo, la falta de gol, y la intención de incorporar algún jugador que pueda paliar este problema, aunque siempre dentro de las posibilidades económicas del club.

¿Qué balance hace de la trayectoria del equipo después de once encuentros disputados?

Hay que diferenciar lo que es el juego y lo que son los resultados. A nivel de resultados no puedo estar contento y no vamos a poner paños calientes. Sabíamos que iba a ser complicado pero no esperábamos tan poco bagage de puntos en once partidos. Si miramos el desarrollo de los encuentros podemos ser más optimistas, ya que hemos competido bien en casi todos, salvo tal vez en el primer tiempo ante el FC Barcelona. Incluso me atrevería a decir que ha habido enfrentamientos en los que hemos sido superiores y solo se nos escaparon por detalles.

¿Está más sorprendido o decepcionado por la situación?

Creo que la palabra más exacta es la de decepción, porque esperaba más. Per tampoco vamos a caer en la desesperación porque hemos visto que cambiando algunas cosas estamos muy cerca de poder ganar partidos. Ahora mismo mi mayor preocupación estriba en poder contar con un número de jugadores suficiente para poder realizar entrenamientos de calidad. Estoy muy de acuerdo con el dicho de que se juega como se entrena y nos está costando mucho reunir efectivos para afrontar con garantías los partidos. Ahora vamos a tener partidos muy importantes y muy seguidos y es necesario estar muy bien preparados, algo difícil por la situación externa en la que nos encontramos.

"A nivel de resultados estoy decepcionado, pero hemos competido en todos los partidos y hemos sido superiores en algunos"

¿Qué cree que le ha faltado al equipo para poder tener más puntos?

Es evidente que la falta de pegada es un lastre que hemos pagado caro, el gol lo soluciona todo. También es cierto que no hemos estado bien en los últimos minutos de algunos partidos a la hora de defender el portero-jugador, sobre todo porque apenas hemos castigado los errores que haya podido cometer el rival y al final se nos escaparon muchos puntos en el tramo final. Si ponemos en una balanza los errores nuestros que han aprovechado nuestros rivales y lo poco que hemos aprovechado nosotros los suyos hay una descompensación absoluta.

Habla usted de la falta de pegada como la carencia principal del equipo, ¿a qué se debe?

La pegada no está relacionada directamente con la falta de calidad del equipo, sino más bien con las características de la plantilla y de los jugadores. Lo que está claro es que los números dicen que hemos generado muchas ocasiones de gol para marcar pocos tantos, es un dato objetivo.

"Necesitamos el aliento y la energía del público, creo que estos jugadores trabajan mucho y se merecen el apoyo"

¿Cree que la solución puede estar en acudir al mercado para realizar algún fichaje?

La directiva conoce las necesidades y trabaja dentro de las posibilidades que tenemos para poder realizar algún fichaje que nos ayude, pero el gol es difícil de encontrar y se paga muy caro. Al final hicimos una apuesta a la hora de confeccionar la plantilla y evidentemente no nos salió como esperábamos y queríamos.

En las últimas temporadas el Pescados Rubén ha peleado por no descender, ¿cree que puede ser una ventaja respecto a otros rivales a la hora de manejar la situación?

Está claro que puede ser una ventaja porque se maneja mejor la presión y es más difícil que surja la ansiedad. Pero también creo que hay que tener la mentalidad y la rebeldía suficiente para no acostumbrarse a vivir en el filo porque al final se puede pagar.

¿Qué papel puede jugar la afición del Pescados Rubén a la hora de cambiar la situación?

Las circunstancias no animan a la gente a ir al pabellón y tampoco nuestros resultados han sido los que la afición quiere. Pero necesitamos su apoyo y su ayuda y eso pasa por apretar los dientes y dar todo lo que tenga cada uno para que hasta final de temporada nos echen una mano dándonos energía desde la grada. Creo que sería muy importante para los jugadores y, además, se lo merecen. Puede que los resultados sean malos, pero la actitud de la plantilla ha sido irreprochable en cada entrenamiento y en cada partido. Yo si fuese seguidor del Pescados Rubén FS estaría orgulloso y valoraría mucho todo el esfuerzo que hacen.

Y, por último, ¿cómo está yendo su experiencia personal en su primer año en Burela?

Siempre se dice que los entrenadores crecen y mejoran mucho más en las derrotas que en las victorias y es evidente porque cuando ganas te paras a pensar mucho menos. Pero no quiero mejorar como entrenador a costa de perder partidos, lo que quiero, igual que los jugadores, es ganar. La experiencia puede ser enriquecedora para el futuro, pero frustrante para el presente.