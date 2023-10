El gobierno de Viveiro dice que retiró la moción de la VAC "pola negativa do PP a debatila"

El gobierno municipal de Viveiro afirma que retiró a última hora del orden del día del pleno de este miércoles su moción sobre la variante de la Vía de Alta Capacidad (VAC) "pola negativa do PP a debatila" y la llevará a la sesión de noviembre. La portavoz popular, Mariña Gueimunde, rechaza esa afirmación.

El reglamento orgánico municipal establece que cada grupo de la corporación puede llevar una moción al pleno y la de la variante la presentaba el equipo de gobierno con las firmas de la alcaldesa del PSOE y la teniente de alcaldesa del BNG. El grupo socialista llevaba otra moción para optar a que Viveiro sea declarada Ciudad Amiga de la Infancia por Unicef, que sí se debatió. "Tanto o goberno local como os servizos xurídicos entendían que se cumpría a ratio, sen embargo, o PP dirixiuse á secretaria municipal para argumentar que, ao seu entender, eran dúas iniciativas asinadas polo goberno local e se excedía a ratio autorizada para cada pleno", exponen desde el Concello.

Tanto la alcaldesa, María Loureiro, como la teniente de alcaldesa, Míriam Bermúdez, lamentan "a actitude do PP e a súa escasa vontade de buscar solucións á veciñanza. Non quixeron debater hoxe este tema e buscaron unha excusa". Agregan que "a negativa de Mariña Gueimunde a debater no pleno a proposta da variante retrasa o acordo para solicitar á Xunta unha reunión urxente" y que por su parte seguirán "loitando por unha vía de alta capacidade tan necesaria para o futuro de Viveiro".

Respuesta del PP

La portavoz popular replica que ella no decidió qué moción debía retirar el gobierno. "La retiraron ellos. El PP solo dijo que no se podían debatir en el pleno dos mociones del mismo grupo y eso no lo dice Mariña Gueimunde, lo dice el reglamento que ellos mismos hicieron", matiza.

Explica que con anterioridad al pleno tuvo una conversación con la secretaria porque volvían a ir dos mociones de un mismo grupo, como recuerda que había sucedido en la sesión del mes pasado. "Ellos retiraron la que ellos consideraron, yo desconozco cuándo la metieron por registro y ellos solos decidieron retirarla sin que yo dijese nada en el pleno", defiende la popular.