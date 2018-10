Administraciones, sindicatos y Alcoa se reúnen este martes por los cierres de las plantas

O Goberno, a través dos Ministerios de Industria, Comercio e Turismo e o de Transición Ecolóxica, reunirase este martes con representantes da Xunta de Galicia, do Principado de Asturias, de CCOO e UXT e de Alcoa tras o anuncio desta de pechar dúas plantas en España, que empregan a 686 traballadores.

A reunión está convocada para o martes pola tarde na sede do Ministerio de Industria, segundo indicaron a Efe fontes coñecedoras da mesma.

O Goberno busca traballar de forma conxunta con todos os axentes, a fin de analizar a situación e manter o proxecto industrial e a capacidade. Neste sentido, o Executivo mostrou o seu rexeitamento ante o Expediente de Regulación de Emprego (Ere) e esixiu o mantemento das unidades e do emprego, mentres se analizan solucións alternativas como a procura dun investidor interesado ou a revisión do prezo da enerxía.

Está previsto que á cita acudan equipos de ambos os ministerios, entre outros, o secretario de Estado de Enerxía, José Domínguez, por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica, ou o secretario xeral de Industria, Raúl Blanco, e o director xeral de Industria e da Peme (pequena e mediana empresa), Galo Gutiérrez Monzonís, por parte do Ministerio de Industria.

Á reunión tamén asistirá o conselleiro de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, Francisco Conde, e o director xeral de Industria do Principado de Asturias, Manuel Monterre, mentres que por parte dos sindicatos acudirá o secretario xeral de UXT-FICA, Pedro Hojas, e o secretario xeral da Federación de Industria de CC OO, Agustín Martín.

Ademais, a reunión tamén contará coa presenza de membros da multinacional estadounidense dedicada á produción de aluminio.

Esta reunión, que xa foi anunciada a semana pasada polo Executivo, prodúcese despois de que o pasado venres o presidente asturiano, Javier Fernández, e o da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, acordasen nun encontro "ir da man" para tratar de reverter o anuncio de peche das factorías de Alcoa en ambas as comunidades e esixir ao Executivo central un marco regulatorio do prezo da enerxía para os próximos anos.

O xefe do Executivo asturiano afirmou que o peche das dúas plantas suporá un "impacto brutal" para os traballadores e para as economías de ambas as rexións, e cre que unha cuestión deste calado "debería negociarse desde hai tempo".

Pola súa banda, Feijóo insistiu na necesidade de buscar unha solución conxunta co Principado, e subliñou que "non é de recibo" que se decatasen deste anuncio polos medios de comunicación.

Tras o anuncio de peche de ambas as plantas, que cualificou de sorpresivo, o Executivo xa avanzou a semana pasada que estaba en contacto coa empresa estadounidense para que detallase os motivos da súa decisión e para despois "esixirlle" o seu compromiso de que manteña as dúas plantas produtivas".

Alcoa xustificou o peche de ambas as plantas, na Coruña e en Avilés en que son as menos produtivas do grupo, debido aos problemas estruturais que atravesan e as perdas "significativas" que rexistran ambas, que se espera que, previsiblemente, continúen.