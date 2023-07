El gobierno ribadense lamenta el mal estado de muchas infraestructuras

El alcalde de Ribadeo, el popular Daniel Vega, denunció los "graves defectos" que asegura que se están encontrando en varias instalaciones municipales y que indica que van a tener que corregir lo antes posible pese a que algunas de las actuaciones van a ser caras y complejas.

Vega achaca estos problemas a la "desidia" del gobierno anterior del Bloque Nacionalista Galego y se queja especialmente de que "nos mentiran" cuando aseguraron que habían reparado todos los juegos infantiles del parque de San Francisco "porque vimos que non foi así, e temos que solucionalo nós de forma urxente para evitar que haxa calquer tipo de problema".

También dice estar "moi sorprendido" de cómo se encuentra actualmente el auditorio municipal "porque a verdade é que cando fai mal tempo alí chove como se estivera aberto, exactamente igual. Por sorte, esta época non está sucedendo iso e non temos ise problema, pero a realidade é que as instalacións están moi deterioradas e imos ter que afrontar unha mellora do edificio de xeito inmediato porque non poden estar esas instalacións no estado no que se atopan agora mesmo".

Daniel Vega lamenta que no se haya actuado previamente para corregir esa situación porque recuerda que "foi algo que nós denunciamos en varias ocasións, pero sempre se nos dixo o mesmo: que eran esaxeracións que facía o PP para desprestixiar ao governo do Bloque. Pero agora que por fin podemos comprobalo nós mesmos, vemos que é aínda moito peor do que diciamos nós".

En el caso del auditorio municipal indica que no sabe "como se puido deixar que chegase a ise extremo" porque recuerda que se trata de un edificio muy importante a nivel municipal. Allí se encuentran las oficinas que aglutinan a los servicios sociales del Concello de Ribadeo, al margen de disponer del auditorio propiamente dicho, aunque los problemas se acumulan en el piso superior.

Además de estos problemas en estos dos puntos concretos, Vega indica que "tal e como viñemos denunciando desde hai xa moitos meses, vimos que hai algúns locais nas parroquias que están en mal estado, algo que tampouco nos sorprendeu porque xa coñeciamos a situación". Precisamente estos días se encuentra realizando un recorrido por ellos para poder evaluarlos.