El gobierno ribadense dice que el pago de las facturas del BNG limita su acción

El gobierno municipal ribadense lamenta tener que estar asumiendo "unha gran cantidade de facturas" que, aseguran, corresponden íntegramente a la etapa de gobierno del Bloque Nacionalista Galego y que indican que además están condicionando su labor al frente del consistorio durante esta primera etapa de mandato. Además, añaden que en realidad se trata de "facturas de autobombo" con "cantidades inxentes de publicidade" que aseguran que hacían para tratar de ofrecer una imagen favorable de su gestión de cara a las elecciones municipales del pasado mes de mayo.

Algunas de las facturas a las que hacen referencia desde el gobierno popular ribadense dicen que son "incomprensibles" y que "esperamos a que nolas expliquen a nós e a todos os veciños" porque asegura que los ribadenses se merecen conocer "que é exactamente unha factura da súa época que pagamos e que corresponde a un cargo dun dentista para gatos. Confiamos en que se nos diga a que se debe iso".

También indican que se están encontrando con algunos problemas añadidos para poder desarrollar su acción de gobierno en temas clave que se les echa en cara "como o da limpeza". Explican que ahora mismo el BNG les está criticando por cuestiones como la falta de limpieza en contenedores algunos días concretos "que se debe a que non se recolle en domingo, algo que está acontecendo así porque eles deixaron especificado na privatización que non se ía facer recollida nese día, así que nós non podemos facer nada ata que caduque o contrato", algo que sucederá en otoño.

Del mismo modo, dicen que no pueden aportar nuevos contenedores por esta misma razón, al no aparecer recogidos en el contrato firmado entre el Concello de Ribadeo y la empresa.

Los populares acusaron a los nacionalistas de tener que hacer frente a gastos de luz debido a que permitieron la instalación de postes en varios terrenos sin permiso de los propietarios y sin los informes pertinentes de la Xunta de Galicia en el entorno de la carretera Reme-Vilamar.

El gobierno ribadense pide a los ediles del BNG que "non traten de tapar os enormes problemas internos que teñen tratando de disimulalos con críticas ao traballo que estamos a facer, que é moi serio e completo, e pensamos que así o están vendo os veciños".