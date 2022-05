El gobierno ribadense, acusado de trampear el traslado del mercado

La decisión de que el mercado semanal de los miércoles en Ribadeo se quede en el aparcamiento municipal suscitó numerosas suspicacias tanto a nivel político como social. En lo político porque los grupos de la oposición consideran que la votación que planteó el gobierno municipal era casi un paripé porque intuían cuál iba a ser la solución, pero también porque indican que solo 16 vendedores no pueden tomar una decisión tan importante "porque gobernar é tomar decisións, senón que están facendo aí?", se pregunta el portavoz municipal del PP, Daniel Vega.

El propio ámbito de la votación es muy criticado. El hecho de que solo pudiesen votar los comerciantes que venden en el mercado es considerado como injusto. Vega lo describe con claridad: "Non pode ser que sexan eles os únicos que voten porque hai moitísimos outros comerciantes afectados". Y pone varios ejemplos, "se preguntas ós que están no interior da praza de abastos a resposta ía ser practicamente unánime, porque calquera sabe que agora os mércores non venden practicamente nada en comparación co que vendían antes". Pero cree que también se podía tener en cuenta "aos comerciantes que están na contorna da praza, que por suposto tamén son afectados e isto non lles convén en absoluto. Pero isto o goberno do BNG xa o sabía e por iso non o fixeron".

Los populares habían planteado hace meses una opción que era la de hacer que el mercado se expandiese por algunas de las calles peatonales que desembocan en la plaza de abastos como Reynante y Ramón González, idea que no convenció nunca al gobierno municipal.

Los socialistas también se habían manifestado en pleno contra la idea de esa votación y se mostraron a favor de que el mercado semanal ribadense volviese al entorno de la plaza de abastos.

Al igual que mucha gente en Ribadeo, los socialistas consideran que la repercusión económica y social del mercado semanal en su emplazamiento actual es muy limitada y eso hace que pierda gran parte de su sentido.

MARCHA DE PUESTOS. En el gobierno municipal se arguyen diversos argumentos para justificar su decisión más allá de la muy polémica votación que plantearon. Una es que aseguran tener lista de espera para entrar en el mercado semanal. Según parece, la van a necesitar porque varios de los vendedores ya anunciaron su intención de dejar de venir al mercado ribadense por la caída de las ventas.

Tampoco es un detalle que niegue tajantemente el concejal de desarrollo local, Pablo Vizoso, pero cree que es algo que sucede en todos los mercados a causa de la pandemia y confía en que eso se vaya recuperando.

Para Daniel Vega, detrás de todo lo que hay es una "falta de valentía política e pregarse á comodidade, porque é certo que os problemas de tráfico rodado na praza son maiores, pero haberá que tentar solucionalos, porque o que está claro é que a día de hoxe non aporta nada. Sei que é un sitio cómodo para chegar e aparcar un camión, pero o Concello ten que mirar máis aló de todo iso".