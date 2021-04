El Gobierno modernizará Feve y adaptará los trenes a demanda

El Gobierno central impulsará la mejora de la línea del tren que une Ferrol con Gijón, y que discurre por buena parte de la comarca de A Mariña, que será una de las beneficiadas con unos cambios que incluyen la modernización de sus infraestructuras y la adaptación de los horarios de trenes a las demandas de los vecinos, según asegura el senador valadourense César Mogo, autor de la moción que se aprobó el jueves en la Cámara Alta.

"Despois de moitos anos de abandono, xa se adquiriron 31 trens para as distintas liñas do ancho métrico e impulsado algunhas significativas melloras parciais. E agora chegou o momento de impulsar unha modernización das infraestruturas deste servizo, así como na mellora da liña que contemple a reforma e apertura de novas estacións e apeadeiros. E que tamén inclúe unha recuperación e adaptación das frecuencias do paso dos trens, de acordo ás necesidades e demandas dos veciños, que serán os principais beneficiarios dos cambios", asevera el defensor de la moción.

Mogo reconoce que A Mariña será una de las zonas más beneficiadas por la modernización de la infraestructura y tiene claro que el uso del tren será una "alternativa eficaz" a los desplazamientos en vehículos privados entre los vecinos de las distintas localidades, "xa sexa por motivos laborais, de estudos, de asistencia aos centros hospitalarios ou administrativos", reconoce sin olvidar "o enorme potencial turístico dun tren cuxo traxecto discorre en paralelo ás nosas magnificas praias".

"Será unha oportunidade de mellora para viaxeiros e empresas", recalca.