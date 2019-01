El gobierno de Foz y el PSOE polemizan por la situación de la Policía Local

El candidato del PSOE a la alcaldía de Foz, Fran Cajoto, y el alcalde popular, Javier Castiñeira, mostraron sus posturas enfrentadas en lo que respecta a la situación de la Policía Local en el municipio.

El socialista calificó de «alarmante» la falta de medios y de material con los que cuenta el cuerpo, «sen garaxes para estacionar os vehículos e sen o equipamento axeitado para facer a súa labor. Estamos a ver unha falta de efectivos nas rúas», añade y, en este sentido, puntualiza que «a que un dos compoñentes está en comisión de servizo noutra localidade, súmase agora a recente xubilación dun dos policías reducíndose o número de axentes a sete». Para Cajoto los efectivos existentes no son suficientes para cubrir el servicio y destaca que «o único que sabemos é que hai unha falta total de previsión e unha despreocupación alarmante».

En el extremo opuesto se sitúa Castiñeira que defiende las buenas condiciones del servicio y acusa al Partido Socialista de querer politizar esta cuestión. «Agora mesmo temos oito axentes e un cabo, que son os mesmos que houbo sempre, é o que nos permite a Relación de Postos de Traballo (RPT) que fixo no seu día o PSOE», aseguró el regidor, que matizó que desde el Concello intentaron en más de una ocasión cubrir la plaza de la agente que se encuentra en comisión de servicio en otra localidad «pero non hai xente dispoñible para vir, porque dous axentes que pediron unha comisión de servizo non llela concederon». Castiñeira defiende además los medios con los que cuenta, dos coches —uno de ellos nuevo—, dos motos o chalecos antibalas y avanzó que se está trabajando en el cambio de pistolas. «A isto hai que engadir que as condicións vanse mellorar na nova RPT», dijo.