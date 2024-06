El gobierno de Foz lleva a pleno el día 27 la aprobación definitiva del PXOM

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, avanzó este miércoles que el gobierno llevará al pleno ordinario de este mes que se celebrará el próximo día 27 la aprobación definitiva y completa del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

El documento había sido aprobado el 18 de septiembre de 2018 de forma parcial por la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación do Territorio dejando en suspenso tres zonas: terrenos clasificados como urbanos entre la N-642 y el tren, otros clasificados como suelos urbanizables industriales en el entorno del parque empresarial de Fazouro y terrenos de la parroquia de Cordido clasificados como núcleo rural.

"Esta aprobación parcial provocou un grave prexuízo aos veciños de Cordido, que desde esa data non poden obter licenza para vivendas en ningún terreo da parroquia", aseguró el regidor, "ao derrogar o goberno de Castiñeira as vellas normas subsidiarias e suspender a consellería o Plan Xeral para o solo de núcleo rural nesta parroquia, provocouse unha situación de bloqueo que imposibilita a día de hoxe construír novas vivendas".

Cajoto subraya que el anterior gobierno municipal, encabezado por Javier Castiñeira, actual portavoz del PP en la corporación, "aprobou o PXOM sen legalizar as captacións e a Xunta suspendeu o Plan Xeral na parroquia de Cordido por este motivo".

"Dende o primeiro minuto que entramos a gobernar estivemos traballando para legalizar a captación diante de Augas de Galicia e conseguir a aprobación definitiva e completa do PXOM, para solventar unha situación de bloqueo que herdamos coa alcaldía".

Los pasos dados en los últimos meses

En este sentido, el alcalde recordó que en noviembre de 2023 el Concello obtuvo de Augas de Galicia la ampliación del caudal del río Ouro y en febrero de este año la legalización de la captación de Cordido.

Y el 4 de abril el alcalde junto a técnicos municipales y redactores del Plan Xeral mantuvo un encuentro en Santiago con la directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas. "Estoulle agradecido por recibirnos con dilixencia e por ser unha verdadeira reunión de traballo, na que se definiron os documentos que había que aporta para desbloquear a situación actual", dijo Cajoto.

"Estivemos traballando estes dous meses e agora lévase a pleno co obxectivo claro de que aquel que queira construír unha vivenda en Cordido poida facelo e que non se desaproveite unha oportunidade de xerar emprego no parque empresarial se aparecen inversores para desenrolar o solo urbanizable industrial", añadió.

Una vez aprobado en pleno, el documento se remitirá a la Xunta para su aprobación definitiva.