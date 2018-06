El gobierno de Foz estudia devolver al Consorcio la gestión de la residencia

El alcalde de Foz, Javier Castiñeira, confirmó después de un bronco pleno de debate de los presupuestos municipales para este año que ascendían a cerca de ocho millones de euros, que no descarta devolver la gestión de la residencia al Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. "É posible que isto poda suceder e xa mantiven conversas co xerente do Consorcio neste sentido, porque fixen todo o posible para conseguir unha xestión que beneficiara aos usuarios e ao persoal, pero o bloqueo dos presupostos por parte da oposición deixa todo nunha situación moi complicada", aseguró y subrayó que el hecho de que sea el organismo autonómico el que se haga cargo de las instalaciones implicará no sólo "unha xestión sen ningún compromiso nin cos avós nin co persoal" sino también que las plazas se cubrirán "tirando de lista de espera provincial sen que os veciños de Foz teñan prioridade". En este sentido, también puntualizó que "é imposible" redactar el plan financiero para este año y el próximo sin los presupuestos de este año, tal y como apuntaron durante la sesión desde Foz, Plataforma de Futuro (FPF) y el BNG.

Además de la situación del geriátrico, Castiñeira mostró su preocupación por el funcionamiento diario del Concello que deberá hacerse con el presupuesto prorrogado de 2017, que estuvo muy condicionado por la necesidad de hacer frente a la deuda con Gestagua. Así, el regidor subrayó que se quedaron en el camino los 100.000 euros del Plan Verano, los 120.000 del plan empleo que supondría la contratación de una veintena de trabajadores e inversiones como los 85.000 euros previstos para las nuevas instalaciones de la perrera, los 50.000 para la urbanización de la calle Fonte da Cruz o los 135.000 euros para el arreglo de caminos, además de 10.000 euros del plan de protección del patrimonio. Además, quedan en el aire varias inversiones previstas con ayudas de otras administraciones en las que hay que aportar una parte municipal o las ayudas aprobadas para varios colectivos. También la partida de fiestas está afectada, puesto que la prorrogada del año pasado ya está agotada. Castiñeira volvió a lamentar este viernes la falta de apoyo de los grupos de la oposición, aunque se mostró especialmente dolido con el BNG.

Los presupuestos incluían 100.000 euros del Plan Verán y 120.000 euros del plan de empleo para una veintena de contrataciones

El regidor criticó la "falta de vontade política" de los tres grupos y el hecho de que ninguno de ellos presentara "alternativas". "Xa viñan coas cousas feitas da casa e coa clara intención de bloquear as contas", afirmó y defendió su gestión económica que aseguró, permitió sanear las cuentas municipales.

A pesar de los intentos del regidor, la oposición mantuvo su postura y no apoyó las cuentas, sobre todo aludiendo a la mala gestión del gobierno. El portavoz del PSOE, José María Linares, reconoció que la situación "es delicada" por los continuos incumplimientos de la regla de gasto, pero dijo que la apertura de la residencia es posible "si garantiza que el Concello no ponga dinero" y subrayó que tal y como lo plantea el gobierno la gestión "no es pública porque va a salir a concurso". Además, Linares puso sobre la mesa que en presupuestos anteriores se habían recogido sus propuestas de mejorar la Rúa do Pilar y la calle del cementerio, pero que no se llegaron a ejecutar.

FPF y BNG sostiene que se puede aprobar el plan financiero sin los presupuestos, pero Castiñeira asegura que no

Desde FPF, Alfonso Sixto, insistió en que antes de aprobar los presupuestos "tiña que vir o plan económico financieiro, pero pola súa mala xestión non foi así", aseguró en referencia al alcalde. "Xa lles axudamos a sacar adiante algún presuposto, pero hoxe vamos votar en contra porque son os peores deste mandato", dijo Sixto.

En este sentido también se pronunció la concejala del BNG, Lorena Seivane, que recordó que con su apoyo a los presupuestos de 2016 "démoslle o noso voto de confianza, pero non cumpriu coa súa palabra e agora non podemos confíar no goberno". Además, subrayó que el plan económico "non é consecuencia do presuposto". "É verdade que o haberá que refacer, pero si está ben feito a oposición vaino aprobar e poderase abrir a residencia", dijo.