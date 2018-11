El Gobierno carga contra el "desplante" y la "falta de respeto" de Alcoa

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha calificado de "falta de respeto" el plante de Alcoa a la mesa de trabajo que tuvo lugar el miércoles en Madrid —convocada por el Gobierno central— con motivo del Ere que expira a finales de este mes. A preguntas de los periodistas, Losada ha asegurado estar "muy cabreado" con la postura de Alcoa, que califica de "impresentable". En su opinión, el plante de Alcoa resulta una "falta de respeto" hacia los trabajadores.

"Hay que mantener la unidad de acción que le debemos a los trabajadores, porque flaco favor le podemos hacer a los trabajadores si hay alguna institución que intente desmarcarse de esta acción", dice.

"Todos juntos (Gobierno, Xunta, Principado y ayuntamientos de A Coruña y Avilés) estamos intentando garantizar los puestos de trabajo y negociar. Este miércoles (la empresa) hizo un desplante a toda la sociedad, pero eso no nos va a parar porque hay partido", ha dicho Losada.

LA XUNTA PIDE UNA RECTIFICACIÓN. El conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha reclamado una "rectificación" a Alcoa y al Gobierno central para "desbloquear" el conflicto. "El tiempo termina y tenemos apenas 10 días para encontrar esas soluciones", ha advertido.

"Hay que rectificar. No hubo ningún tipo de avance en la reunión de este miércoles y por tanto nosotros lo que planteamos desde la Xunta de Galicia es esa necesidad de rectificar", ha añadido.

LAS REUNIONES CON POLÍTICOS "NO APORTAN NADA". Los responsables de la multinacional han afirmado este jueves que la empresa no acudió a la mesa de trabajo porque "el Gobierno nacional no aporta nada y no va a solucionar nada".

Esta explicación ha sido ofrecida por los responsables de la multinacional aluminera a los miembros del comité de empresa de la planta de Avilés, ya que los de A Coruña no asisten a estas reuniones. "La compañía se justificó de la ausencia de la reunión de ayer (miércoles), porque era una mesa política y no técnica donde no se iba a resolver nada. Nos parece actuar de mala fe por parte de la empresa, porque nosotros sólo queremos discutir la viabilidad de las plantas y el Gobierno estatal debe ser el interlocutor", ha comentado el vicepresidente del comité de empresa, Daniel Cuartas.

Según Cuartas, Alcoa sigue enrocada en no paralizar el Ere, pero "han dejado la puerta abierta a ampliar el periodo de consultas".

Los representantes de los trabajadores han pedido a los responsables de la empresa, que "se quiten fechas que crean inquietud entre los trabajadores, y se abra una negociación para hablar de viabilidad, no de despidos".

Respecto a la actuación del Gobierno estatal en este asunto, el comité de empresa tienen claro lo que tienen que hacer. "Desde Trabajo nos transmiten que con la legislación actual no pueden echar para atrás el Ere, pero sabemos que el Gobierno puede hacer un decreto ley, como hacen para otras cosas, e intervenir directamente para eliminar el expediente de regulación de empleo. Está en sus manos", ha explicado Daniel Cuartas.

El próximo lunes a las 15.00 horas tendrá lugar la siguiente reunión entre comité de empresa y multinacional dentro del periodo de consultas en Madrid.