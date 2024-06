El gobierno de Burela recupera tres espacios para el patrimonio municipal

El gobierno local de Burela lleva al pleno previsto para este jueves, el ordinario correspondiente al pasado mes de mayo, la aprobación de cinco modificaciones que afectan al inventario de bienes municipales aprobado el año pasado y que supone que el Concello recupere tres espacios que no estaban contemplados en este documento.

"O inventario é un documento vivo ao que poden surxir modificacións en calquera momento", explica la alcaldesa, Carmela López, "debería levarse ao pleno, polo menos unha vez ao ano sempre que haxa algún cambio que introducir".

En este sentido la regidora explica que una de las modificaciones afecta al paseo marítimo, ya que había un tramo del mismo, justo enfrente de la playa urbana de O Portelo, que no figuraba como propiedad municipal. "No ano 1999 aparece que o paseo diante da praia urbana é do Concello pero en modificacións posteriores desaparece, pero xa aclaramos este asunto con Costas e queda probado que é propiedade municipal", asegura la alcaldesa, que indica que ya es el Concello el que lleva a cabo el mantenimiento de esta zona.

Otra de las modificaciones es la referida a la estimación de una alegación presentada en 2023 sobre un terreno con árboles al lado del cementerio municipal. "Analizando a documentación ao respecto, vimos que esta estimación non era correcta porque ese terreo non é propiedade da comunidade de montes senón do Concello", explica la regidora.

Y finalmente, también figurará como bien municipal el Camiño da Marabilla en la zona de O Perdouro. "Como rexedora teño que velar polo patrimonio do Concello", afirmó López que también avanza que están analizando documentación sobre "aqueles camiños que non figuran no catastro para incluílos porque tamén é un xeito de poñelos en valor".

Estimadas alegaciones vecinales en la Rúa do Can

A estas tres modificaciones se le añaden otras dos en la Rúa do Can para atender las alegaciones presentadas por vecinos. "Os veciños presentaron alegacións ao inventario aprobado fai un ano e neste caso teñen razón eles porque os terreos sobre os que alegaron non son do Concello e así solucionamos un problema importante", aseguró López.

El inventario volverá a estar en exposición pública durante dos meses para que cualquier vecino pueda consultarlo.

Prórroga para la recogida de basura y ordenanza de la administración electrónica

Otro de los asuntos que se abordarán en el pleno será la prórroga por un año más a la empresa concesionaria del servicio de recogida de la basura, Urbaser. "Os plegos técnicos para a nova concesión xa están feitos, pero decidimos facer esta prórroga contemplada no plego inicial para sacar a licitación neste tempo", explicó la alcaldesa.

En la sesión también se abordará la aprobación de la ordenanza de la administración electrónica para adaptarla a la ley. "Na práctica non vai significar ningún cambio vaise seguir traballando igual", dice López.