El Gobierno autoriza cinco de los seis parques eólicos para suministrar a Alcoa

El Ministerio para la Transición Ecológica ha resuelto 11 autorizaciones ambientales de parques eólicos en Galicia: siete de forma favorable –cinco para Alcoa y dos para Showa Denko–, uno denegado –también de Alcoa– y otros tres archivados "por falta de documentación" de la Xunta.

En un comunicado, la Delegación del Gobierno en Galicia apunta que estos siete parques con resolución favorable suma una potencia de unos 712 megavatios.

Al respecto, el delegado del Gobierno, José Miñones, ha destacado que el Ejecutivo central "demuestra su compromiso con la industria gallega, a pesar del atraso con el que la Xunta facilitó la información tras dos prórrogas".

Igualmente, sostiene que Galicia está "de enhorabuena" para desarrollar estos expedientes vinculados a la industria de Galicia con siete parques "muy importantes" para Alcoa y Showa Denko.

Proyectos archivados y denegado

Según ha explicado Miñones, el proyecto denegado, que también estaba vinculado a Alcoa, ha tenido resolución negativa "porque la Xunta informaba negativamente de todos los aerogeneradores". Llamado Caaveiro, con 78 megavatios, se proyectaba entre Fene, Neda, Cabanas, San Sadurniño, A Capela y As Pontes.

Además, tres fueron archivados "por falta de documentación por parte de la Xunta, ya que después de dos prórrogas y todo este tiempo no emitieron los informes correspondientes".

Dos de los archivados fueron promovidos por Green Capital: Fonte Barreiros, de 96 megavatios –en Ribadeo, Barreiros, Foz, Cervo y Xove–; así como Rula, de 55 megavatios –en Cerdedo-Cotobade y Ponte Caldelas–. El tercer archivado era de Greenalia, agrupaba los parques Tramontana (72,5 megavatios) y Siroco (61,6 megavatios).

"El escrito remitido al Ministerio por la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia no incorpora el análisis de los aspectos ambientales que son de su competencia", sostiene el Gobierno.

Los proyectos aprobados para Alcoa

En concreto, los parques eólicos de Barqueiro, Badulaque, Santuario, Tesouro y Moeche están incluidos en el contrato de PPA de precio fijo de energía entre Endesa –a través de su filial de renovables Enel Green Power– y Alcoa para suministrar energía a largo plazo a la planta de San Cibrao, en el municipio de Cervo.

Así, el parque eólico de Santuario es el de mayor potencia, con 180 megavatios. Se sitúa entre Xermade, Vilalba, Guitiriz (Lugo) y As Pontes (A Coruña).

Le sigue el de Barqueiro, con 150 megavatios. Situado en As Pontes, As Somozas, Cerdido, Mañón, Moeche y Ortigueira (A Coruña), así como en O Vicedo (Lugo).

El de Badulaque (90 megavatios) se emplazará entre los municipios coruñeses de Valdoviño, Cerdido, Cerdeira, Moeche, As Somozas y As Pontes (A Coruña).

El de Tesouro cuenta con 60 megavatios. Estará entre A Capela y As Pontes (A Coruña). Y el de Moeche (53 de megavatios) se emplazará entre los municipios coruñeses de Moeche, As Somozas, As Pontes y San Sadurniño (A Coruña).

Por su parte, la Xunta ha informado este miércoles que ha dado luz verde a ocho declaraciones ambientales –de proyectos de menos de 50 megavatios– para parques vinculados a Alcoa, que suman 207 megavatios, mientras que nueve parques cuenta con declaración negativa –suman 156 megavatios–.

Parques para Showa Denko

Mientras, los parques llamados Orzar y Tornado serán para Showa Denko, incluidos en el contrato PPA de la multinacional con Greenalia.

Orzar cuenta con 56 megavatios y Tornado con 67,2 megavatios. Estarán ubicados en Carballo, Tordoia, Val do Dubra y Trazo (A Coruña).

La petición de la Xunta

El Gobierno dio así respuesta a la Xunta, que unoas horas antes instó al Ministerio para la Transición Ecológica a rendir cuentas tras haber logrado completar a contrarreloj la tramitación de 120 de los 140 parques eólicos cuyos permisos de acceso y conexión a la red iban a caducar este miércoles –con la emisión de declaraciones de impacto ambiental (DIA) favorables para 77 proyectos y 43 negativas–.

En los próximos dos años y medio, en los montes gallegos se desplegarán 2.200 megavatios (MW) de nueva potencia eólica tramitada por la Xunta y faltaba que el Gobierno central aclarase, a su vez, cuántos proyectos validará,

En total, los montes gallegos acogerán otros 2.200 megavatios en los 77 nuevos parques que se desplegarán de aquí al verano de 2025, lo que incrementará un 57% la potencia instalada. Nueve proyectos vinculados a Alcoa no pasaron el filtro ambiental autonómico.