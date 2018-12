El Gobierno abre la puerta a la vía verde si dispone de las fincas

El Ministerio de Transición Ecológica abrió la puerta a la construcción de una vía verde sobre el antiguo recorrido del tren minero entre Vilaoudriz y Ribadeo. Solo puso dos inconvenientes a los alcaldes de A Pontenova y Trabada que este jueves acudieron a Madrid para reclamar la reactivación de la tramitación de esta infraestructura. Uno de ellos es que el Gobierno central apruebe los presupuestos. El otro es algo en lo que los responsables municipales tendrán que ponerse a trabajar, que es la cesión de los terrenos necesarios para la ejecución de los proyectos.

El alcalde de A Pontenova, Darío Campos, dice haber salido de la reunión "máis ou menos satisfeito. Por unha banda puxeron problemas co tema de presupostos, pero por outro si adquirimos o compromiso de que se porían a traballar se conseguimos poñerlles os terreos á súa disposición".

En su caso en concreto no es donde más problemas se dan. Los que tienen más dificultades son Ribadeo y Trabada. La alcaldesa de este municipio, la también socialista Mayra García explicaba que comenzará a trabajar en ello rápidamente porque "xa o teño mirado. Non hai moito que adquirir e teño intención de compralo. Se hai que ir a expropiación, eso xa se verá despois, pero polo que vin non creo que faga falta porque son fondos de fincas e vexo factible facelo sen ter que ir a un proceso de ese tipo".

Tanto Darío Campos como Mayra García indicaron que ahora será necesario tener "algo de paciencia"

El caso de Ribadeo es distinto porque las fincas a expropiar son más y algunas complicadas, hasta el punto de que en realidad ya es imposible a día de hoy reproducir el recorrido que hacía el tren de forma exacta y será necesario plantear alguna variante para llegar a la zona de O Cargadeiro, que es donde el mineral que se recogía en Vilaoudriz se cargaba en barcos mercantes a través de una estructura cuyas pilastras se conservan hoy en día con una pasarela ornamental de madera encima.

Tanto Darío Campos como Mayra García indicaron que ahora será necesario tener "algo de paciencia" porque toca facer traballo administrativo pola nosa banda e, por outra, ver como se soluciona o tema dos presupostos no Goberno central, que tamén é algo capital sen o que non se pode facer nada, pero que xa non depende de nós".

VEGADEO. El alcalde de Vegadeo, César Álvarez, mantuvo también una entrevista en el Ministerio de Transición Ecológica, en este caso para la recuperación de la marisma de la ría entre el río Suarón y el Monjardín. El regidor se mostró contento de la acogida que tuvo su propuesta "porque es una idea no solo para Vegadeo, sino con beneficios mucho más amplios".