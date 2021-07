O Goberno, a Xunta e o comité de empresa de Alu Ibérica anunciaron un acordo para constituír un grupo de traballo que buscará solucións para o futuro da planta, tras a reunión que mantiveron na Delegación do Goberno en Galicia a tarde deste xoves.

Na reunión estivo a ministra de Industria, Reyes Maroto, o conselleiro de Economía, Francisco Conde, e o presidente do comité de empresa de Alu Ibérica, Juan Carlos López Corbacho, entre outros. As reunións non terán datas concretas, senón que se reunirán cando os equipos fagan avances.

A ministra de Industria reiterou "o compromiso" do Goberno cos traballadores e mostrou a súa satisfacción pola constitución deste grupo de traballo co que buscarán constatar "as necesidades que a planta require para que as alternativas industriais poidan ser viables".

Maroto tamén mostrou a súa alegría polo novo administrador xudicial, que "dá tranquilidade para poder traballar no futuro". "Puxen de manifesto o acompañamento que xa fixo o Goberno en distintos proxectos industriais que estamos a abordar en Galicia e no conxunto de España para que sexa viable este proxecto industrial", dixo a ministra sobre a súa intervención na reunión.

FUTURO E PEDIR RESPONSABILIDADES A ALCOA. Maroto considerou que "hai futuro" na industria do aluminio en España e no mundo, e manifestou o desexo do Goberno de ser "parte dese futuro", que buscarán xunto á Xunta e aos traballadores.

Para a ministra, o obxectivo é demostrar que "hai proxecto industrial" e dixo que en "iso imos traballar", ademais de tratar co administrador para saber "a solvencia da planta".

"Para nós defender a industria é defender a Galicia e a España. A pandemia ensinounos o importante que é ter autonomía industrial, e o futuro pasa por buscar investidores, ter proxecto industrial e dar un futuro á planta", afirmou a ministra de Industria.

Reyes Maroto mostrou o seu desexo de poder trasladar deica pouco que hai "ese proxecto e ese futuro, que será bo para os traballadores que viven con expectación".

Ademais, a representante do Goberno dixo que non só se falará de futuro, senón que tamén "esixirán responsabilidades" a Alcoa, por unha venda que tachou de "nefasta".

CHEGAR SOLUCIÓNS. Pola súa banda, Francisco Conde dixo tras a reunión que espera que este grupo de traballo "sexa efectivo" e que poida "achegar solucións".

Pediu ao Goberno "liderar unha solución desde o punto de vista industrial e cun marco enerxético competitivo para producir aluminio primario" e pediu tamén "unha implicación do Ministerio de Transición Ecolóxica".

"A Xunta vai traballar cos traballadores e co Goberno para atopar solucións desde o punto de vista industrial para garantir a viabilidade da planta e sobre todo para manter emprego, que é un obxectivo compartido pola Xunta, o Goberno e os traballadores", afirmou Conde.

REUNIÓN VITAL. Por parte do comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho cualificou esta reunión como "vital" e de "moita importancia". Segundo afirmou, fíxose "unha avaliación da situación moi minuciosa tanto no ámbito xudicial como laboral, e tamén das necesidades para sacar a planta adiante".

"Esa saída industrial que necesitamos que garanta todas as vías unha vez se nomeou ao administrador xudicial para poder establecer esa saída que necesitamos para garantir os empregos e a produción de aluminio primario na nosa comarca", dixo Corbacho