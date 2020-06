O Goberno reclama información a empresas para "esclarecer" a compravenda das plantas de Alu Ibérica

O Goberno central reclama información a Alcoa e Parter sobre o grao de cumprimento do acordo venda alcanzado en 2019 das plantas de Alu Ibérica da Coruña e Avilés.

Segundo explica a Europa Press o presidente do comité de Alu Ibérica da Coruña, Juan Carlos López Corbacho, o Ministerio trasladou na mesa industrial desta tarde que requirirá esta información para "esclarecer" o sucedido nesta operación, despois de que o fondo suízo Parter –que comprou no seu día as antigas plantas de Alcoa– revendese durante o estado de alarma as factorías a Grupo Industrial Riesgo.

Nun comunicado, o propio Ministerio de Industria informa de que vai iniciar o procedemento para requirir á propietarios información que "xustifique o cumprimento dos requisitos de mantemento do emprego", xa que son necesarios para poder recibir as axudas relativas ao CO2.

A este respecto, López Corbacho explica que o Ministerio quere "documentar o grao de cumprimento" dos acordos, polo que tamén demanda as contas das fábricas relativas a 2018 –que corresponden a Alcoa– e de 2019 –de Parter–, pois se existen infraccións reclamarase "a devolución" das compensacións.

Agora, o Goberno dá "25 días de marxe" ás empresas para que acheguen estes informes e, a partir de aí, proceder a unha "investigación" do sucedido, sostén o representante dos traballadores. Posteriormente, haberá unha nova reunión da mesa industrial.

E é que o presidente do comité de empresa denuncia que "ninguén cumpriu aquí", por iso chama a que se faga unha auditoría a fondo, posto que hai "moito que aclarar" sobre unha operación de revenda de Parter a Grupo Industrial Riesgo na que ve moitas sombras.

Sobre a propia mesa industrial deste xoves, na que si estiveron representantes de Parter, López Corbacho censura que non acudise ninguén de Alcoa, que "segue facendo o que lle dá a gana", "vivindo ás súas anchas pechando empresas e sen que ninguén a mete en cintura".

COMPROMISO CON MARCO ENERXÉTICO

Pola súa banda, o Ministerio de Industria mostrou o seu "compromiso a seguir traballando no desenvolvemento dun marco enerxético estable e predicible", con instrumentos como unha poxa de enerxía renovable e o estatuto do consumidor electrointensivo, entre outras medidas.

O Ministerio tamén insta os Gobernos autonómicos de Galicia e Asturias a que "actúen en todos aqueles aspectos de carácter laboral, ambiental e de seguridade industrial que sexan necesarios para garantir o desenvolvemento da actividade" nas plantas.

A XUNTA DEMANDA UNHA AUDITORÍA

Pola súa banda, o conselleiro de Economía, Francisco Conde, emprazou ao Goberno central a que vele polo cumprimento do acordo acadado hai un ano para a venda da planta da Coruña.

Nun comunicado logo do encontro, Conde criticou que o Goberno "non presentou garantías sobre o cumprimento dos compromisos adquiridos hai un ano por Alcoa e Parter".

Por iso, empraza ao Executivo central a que aclare os interrogantes ao redor da nova venda durante o estado de alarma a Grupo Industrial Riesgo para coñecer o seu contido e alcance. Neste sentido, require unha auditoría técnica e financeira para verificar a realidade contable, patrimonial e de tesouraría da empresa e o estado das instalacións.

Do mesmo xeito que no caso de Alcoa San Cibrao, Conde defende que se tomen medidas de carácter urxente máis aló dos contratos bilaterais que terán un efecto a medio e longo prazo.

"Trasladamos o compromiso da Xunta de apoiar o desenvolvemento dun plan industrial a través de investimento e formación garantindo a modernización da planta e tamén a necesidade de que se aprobe o estatuto, xa que é a única garantía para que Alu Ibérica poida producir aluminio primario e poida manter a totalidade dos postos de traballo", apunta.