O Goberno pecha na medianoite do luns de xeito oficial a costeira do bonito

A dirección xeral de Ordenación Pesquera y Acuicultura púxolle este venres unha data oficial ao peche da costeira do bonito. Será na medianoite do vindeiro luns ao martes, polo que na xornada do martes xa non se poderá pescar esta especie.

O director xeral Juan Ignacio Gandarrías emitiu unha circular na que explica que á vista dos datos actuais de capturas dos que se dispón no seu departamento, "las capturas de atún blanco del norte en aguas del Océano Atlántico al norte del paralelo 5º que obran en poder de esta secretaría general de Pesca, y teniendo en cuenta el consumo medio diario, se estima que en los próximos días se alcanzaría el 100% de consumo de la cuota del stock disponible".

A partir do día indicado, os boniteiros só poderán descargar os peixes desta especie declarados antes da data de peche

A dirección xeral de Ordenación Pesquera é a que controla a cota da que dispoñen os boniteiros españois para as distintas pesquerías e a que se encarga do control do volume de capturas que van realizando os barcos para decretar á súa vez o peche da pesquería nas diferentes especies, neste caso do bonito.

Polo tanto, a partir das 00.00 horas do día 27 os barcos con pavillón español non poderán levar a cabo a pesca do bonito e tan só poderán desembarcar cantidades que xa teñan gardadas nas súas bodegas e que, ademais, "estén declaradas antes de la fecha de cierre indicada", segundo apuntan dende o ministerio no comunicado emitido.

DECLARACIÓN

Ademais, no aviso de peche deste pesquería recordan que segundo o reglamento existente unha vez que os barcos finalicen as operación de desembarque, "la declaración de desembarque debe presentarse en un plazo máximo de 48 horas para los buques que cumplimentan sus diarios en papel y en 24 horas para los que llevan un diario electrónico".

Asemade, especifícase que o peche desta especie non afecta só aos boniteiros que realizan a pesca de maneira profesional senón que tamén se extende ás modalidades de pesca marítima de recreo e de pesca deportiva.