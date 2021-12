O Goberno destina 7,7 millóns a reformar en dous anos o cuartel de Burela

O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, visitou este mércores o cuartel da Garda Civil de Burela para anunciar as obras de remodelación, cun orzamento de 7,7 millóns de euros, que deberán estar rematadas en dous anos e dotarán as instalacións dun illamento e melloras interiores e exteriores que redundarán en aforro enerxético e modernizarán un edificio dos anos 90 no que traballan 78 gardas e viven moitas das súas familias.

Este será o meirande investimento en sedes policiais dentro da provincia de Lugo, aínda que o Goberno central tamén obrará no cuartel da Garda Civil en Xove, con 900.000 euros, e investirá outros 2,4 millóns no de Monforte de Lemos.

No cuartel de Burela, sobre unha superficie de 15.200 metrosa cadrados, mellorarase o illamento exterior, tanto das paredes como da cuberta así como as fiestras. Tamén se modernizará a iluminación interior. Por último, prevese a instalación de paneis solares para o abastecemento de enerxía. "Con todo isto aforraremos como mínimo o 30 por cento do total da enerxía do edificio e reduciremos o consumo da enerxía tradicional e emisións de CO2", engadiu o delegado, que estivo acompañado na visita polo alcalde de Burela, Alfredo Llano; a subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, e o xefe da Comandancia da Garda Civil en Lugo, Miguel Álvarez. Foron recibidos porlo capitán xefe en Burela, Carlos Fernández.

A actuación neste cuartel, cabeceira de comarca para a Garda Civil, suporá unha mellora na calidade habitacional dunha instalación na liña "dunha recuperación xusta e igualitaria en todo o territorio, incluida a comarca da Mariña", a súa seguridade e pola transición ecolóxica, dixo o delegado do Goberno.

Os fondos dos ministerios do Interior e de Transición Ecolóxica para 16 instalacións en Galicia proceden do Plan de Transición Enerxética da Administración Xeral do Estado.