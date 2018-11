O Goberno aprobará nas próximas semanas medidas para axudar á industria electrointensiva

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo aprobará "nas próximas semanas" un paquete de medidas para que a industria electrointensiva poida "mellorar a súa competitividade". En comparecencia en Comisión no Senado, a ministra de Industria, Comercio e Turismo, Reyes Maroto, afirmou que a multinacional siderúrxica Alcoa, que anunciou o peche das súas plantas de Avilés e A Coruña, poderá "beneficiarse" destas medidas.

A titular de Industria considerou que o obxectivo destas medidas será ofrecer "unhas condicións particulares na subministración da electricidade" para estas empresas, xa que o cambio na lei do sector eléctrico e outras actuacións que nas que está a traballar o Ministerio para a Transición Ecolóxica tardarán algo máis, debido a que se require "un pouco máis de tempo para debuxar todo o sistema eléctrico". En concreto, este paquete de medidas poderíase articular a través dun real decreto-lei que o Goberno prevé aprobar "antes de final de ano", subliñou a ministra de Industria.

Así, Maroto advertiu que as próximas semanas "serán determinantes" para buscar unha solución ao peche das plantas de Alcoa, que xa no pasado chegou a presentar un expediente de regulación de emprego (Ere) que logo retirou.

ALCOA. A titular de Industria tamén anunciou que viaxará a Estados Unidos para falar directamente cos máximos responsables da multinacional siderúrxica co fin de abordar o tema. Ademais, destacou que o Goberno xa tivo encontros con investidores, aínda que non quixo desvelar nomes, interesados en facerse coas plantas de Alcoa, aínda que subliñou que, no caso de que levase a cabo unha transmisión das factorías, o obxectivo é que "se faga coas máximas garantías".

A ministra afirmou que a situación de falta de competitividade que alega a multinacional para pechar as súas factorías está motivada "pola falta de investimento" nestas dúas plantas nos últimos anos. "É curioso alegar iso, cando leva case unha década sen investir nas plantas e por iso deixaron de ser competitivas", dixo. Ademais, destacou que o Goberno está a traballar para "atopar solucións viables" que dean garantías para continuar coa actividade industrial nas plantas, polo que se trasladou ao grupo Alcoa que "busque unha solución para parar o Ere".

No entanto, advertiu que a marxe do Goberno, a través do Ministerio de Traballo, para deter o Ere, cuxo prazo de consultas expira o próximo 30 de novembro, é limitado. "Dada as limitacións da reforma laboral, o papel do Goberno está moi limitado e é de mediador", engadiu respecto diso.