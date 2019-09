O Goberno activará unha mesa de seguimento sobre a planta de Alcoa de San Cibrao

A ministra de Industria, Reyes Maroto, trasladou este luns aos traballadores da planta de Alcoa San Cibrao, que se activará unha mesa de seguimento sobre o futuro da fábrica ante a baixada da produción existente do 11 por cento.

En declaracións a Europa Press após terminar a súa reunión este luns en Madrid dunhas dúas horas e media, o presidente do comité de empresa de Alcoa San Cibrao, Xosé Paleo, explicou que a ministra comprométese a activar esta mesa coa presenza do Goberno, Xunta e representantes dos traballadores, á vez que se buscará que estea presente a propia compañía, aínda que "non se sabe" aínda cal será a súa postura.

Así mesmo, a ministra garantiu que se cumprirá o anuncio de que antes de fin de ano se destinarán 180 millóns ás compensacións ás industrias electrointensivas polos custos do dióxido de carbono. Para iso, este mércores un comité evaluador analizará esta cuestión.

Ademais, Maroto explicoulles que existe a intención de sacar este ano unha nova poxa de interrumpibilidad, para o que a próxima semana o secretario de Estado de Enerxía viaxará a Bruxelas, aínda que non avanzou en que condicións se realizará.

Sobre o estatuto para as empresas electrointensivas, Maroto díxolles que "os servizos xurídicos" aseguran que non pode aprobarse por un Goberno en funcións, polo que de momento deberá esperar, aínda que existe a "vontade" de traballar por el.

FUTURA VISITA. Finalmente, a propia ministra aseguroulles que visitará a fábrica de San Cibrao nunha visita proximamente, indica Paleo. Pola súa banda, os traballadores prevén reunirse o martes da semana que vén co presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado.

Por todo iso, os traballadores de Alcoa San Cibrao valoran que a reunión foi "moderadamente positiva", pero avisan de que se verá se se cumpren estes anuncios en "precampaña". Os empregados da factoría xa iniciaron un calendario de mobilizacións para defender o mantemento do emprego.