Una gestión que quema

La gestión de la residencia de mayores de Foz fue un quebradero de cabeza desde el principio. La situación de partida era delicada, puesto que había que dar solución a los usuarios del antiguo asilo, que se encontraba en mal estado, por lo que el Concello decidió en aquel momento hacerse cargo de la gestión del centro para poder aplicar la normativa municipal y que los vecinos de Foz tuvieran prioridad en el acceso al centro. Para ello el Concello y el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar firmaron un convenio para el uso del inmueble.

El problema aparece con el convenio a punto de expirar y con un nuevo gobierno al frente del Concello. El actual alcalde, Fran Cajoto, recuerda que en 2020 se amplió la prórroga de la concesión hasta enero de 2023 y en pleno se aprobó que en esa fecha fuera el Consorcio el que se hiciera cargo de la residencia, comunicando la resolución a la Xunta. "Vimos pasar os meses e como non tiñamos noticia, a principios de 2022 reiteramos a comunicación", indica Cajoto, que explica que en una reunión celebrada en Santiago se le dijo que "para que o Consorcio collera a residencia tería que ser sen os traballadores nin os usuarios, algo ao que nos negamos".

¿Qué dice la Xunta?

En este sentido, desde Política Social explican que en la reunión celebrada en junio se le recordó al regidor, "como xa se lle notificara por escrito noutras ocasións", que no era posible que el Consorcio asumiera la gestión del centro "tal e como el propoñía". "Explicóuseelle que a opción que tiña o Concello era acordar a continuidade da cesión do inmoble polo tempo que se considera necesario, co fin de posibilitar que o Concello puidese licitar de novo a xestión se así o consideraba", señalan, "isto fíxose co tempo suficiente antes de que rematara o contrato en xaneiro de 2023". "Tamén se lle dixo que se non quería continuar coa cesión, a alternativa por lei sería cesar o servizo coas negativas consecuencias que isto suporía para os usuarios", añaden, "o motivo polo que o Consorcio non pode asumir a xestión do centro é porque se tería que aplicar a normativa autonómica tanto de acceso ao mesmo como de prezos". "Isto impediría que os usuarios puidesen manterse no centro", indican.

Así las cosas y analizada jurídicamente la situación, el Concello optó por solicitar la titularidad del inmueble "e asumir unha competencia impropia por unha neglixencia do anterior mandato coa firma cun convenio mal atado e cun Consorcio que decide eludir a súa responsabilidade", afirma el alcalde, que recordó que la primera opción del gobierno local siempre fue que la gestión fuera del Consorcio, "porque os usuarios unicamente pagarían o 80% da súa pensión, facéndoa accesible para todos e non só para uns poucos".

En este asunto, Cajoto fue bastante crítico con el portavoz del PP, Javier Castiñeira, alcalde cuando se firmó el convenio de cesión, y le reprochó la falta de ayuda en este asunto, "un problema xerado no anterior mandato". "Ponse de lado neste asunto e sempre na posición na que máis dano pode facer", dijo Cajoto, "negouse en varias ocasións a contactar coa Xunta de Galicia para facilitar unha reunión, na que se lle ofrecía participar".

Servicio

La otra parte en este caso es la empresa. El Concello también aprobó en el pleno que siga prestando el servicio después del día 16, "ao ser un servizo considerado esencial e por razón de interese público". A este respecto, el portavoz popular adelantó que la empresa abandonaría la residencia el día 16 si el Concello no le paga el reequilibrio económico que pide.

En este punto el alcalde asegura que la empresa presentó una cantidad que quiere recibir y tres formas para hacer efectivo el pago, "pero nós temos que analizar os números". "É lícito que a empresa busque o beneficio económico e o Concello non se opón a isto, pero ten que estudar o que hai que pagar e, unha vez que estea claro, pagarase en tempo e forma". Así, Cajoto explica que la concesionaria reclamaba 142.000 euros por el cierre obligado del centro de día durante la pandemia y finalmente se le abonaron 36.064 tras los informes realizados por los técnicos municipales y una empresa externa.

Mientras todos estos asuntos se dilucidan, las cifras dejan clara la necesidad del centro, con una lista de espera de 150 personas, de las cuales 70 están empadronadas en Foz. "Só as persoas empadroadas tardarían 14 anos en ter praza", resalta Cajoto.