Los trabajos para finalizar la inspección del estado del puente de A Misericordia en Viveiro se reanudan este martes, según informó este lunes la Delegación Territorial de la Xunta, y podrían terminar en la misma jornada si ningún contratiempo lo impide. La empresa encargada realizará estas últimas mediciones con un georradar para determinar la resistencia de la estructura.

La Consellería de Infraestruturas e Vivenda, que promueve la inspección, decidió echar mano de esta máquina de escáner geofísico para realizar las catas horizontales pendientes, que incluían perforaciones y que no pudieron realizarse porque "era preciso empregar unha barcaza e dispor do menor movemento posible e condicións moi estables, tanto meteorolóxicas como da forza das mareas, que non se deron nas últimas semanas", explican. Por ello la Xunta decidió cambiar la técnica, que "ofrece similares características para o resultado final".

Para realizar las mediciones con georradar los técnicos también usarán una embarcación, pero "non necesitan iguais condicións de estabilidade e o radar pode asumir o movemento". Las operaciones empazaban con la preparación de la actuación, el montaje de la maquinaria y la determinación de los puntos de escaneo. A continuación realizarán un único sondeo por perforación "que determinará os espesores do granito e de material de recheo das pilastras da ponte" y las operaciones posteriores las harán "exclusivamente co xeorradar, que emprega ondas".

Toda la información que aporten estos sondeos permitirá "efectuar os cálculos sobre a resistencia da ponte e a situación estrutural da mesma", dicen desde la Xunta. Se unirán a los resultados de las catas ya realizadas, que no habrían desvelado ningún problema grave en la estructura del puente. En todo caso, "unha vez efectuada a proba os resultados definitivos da inspección poderán obterse no prazo dun mes", apuntan.