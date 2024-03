Un geólogo de la USC cree necesaria más protección al visitar As Catedrais

Las visitas a la playa de As Catedrais que llegarán en la próxima Semana Santa están bien pautadas: un máximo de 4.812 personas al día que ya se intuye que se cubrirá en algunas jornadas. En esta playa siempre queda la duda de la estabilidad de sus arcos, cuevas y recovecos, y aunque la Xunta incrementó de forma notable los avisos para los visitantes, el geólogo Juan López Bedoya, de la Universidad de Santiago de Compostela, considera que no es suficiente. Entiende que esta playa, por sus características, es un escenario cambiante y cree que sería aconsejable adoptar más medidas de seguridad para tratar de asegurarse de que no existan peligros.

Aunque ahora ya está prohibido subirse a los arcos o ir por encima de las rocas, algo que se podía hacer hasta hace tan solo dos años, sigue siendo muy frecuente curiosear por todas las cavidades de As Catedrais.

López Bedoya cree que el ser humano está acelerando el proceso de erosión en esta playa "con actuaciones incorrectas" porque dice que los cambios que se dan "sabemos que se dan de por sí, porque este tipo de costas rocosas tienen esa evolución". Entiende que "el sistema no puede conservar su forma en este escenario energético: no se pueden conservar esos arcos rocosos y esos acantilados porque es imposible que estén estabilizados. Lo que hacen es ir adaptándose a las presiones energéticas que reciben y se adaptan modificando su forma en función del empuje del mar y otros fenómenos. Los de origen humano, también".

Él mismo relata que en realidad "cuando desaparece un arco, se forma otro. Pero claro, eso es un riesgo para los visitantes que legítimamente quieren ir a ver esa maravilla natural, que es normal. Pero hay que tener en cuenta que si invitamos a la gente a ir, hay que prever los riesgos y defender a esas personas". López Bedoya considera que lo normal sería "ponerles cascos, porque entran en las cuevas como si fuese algo normal, y no lo es". Añade que "es detectable dónde puede haber desprendimientos, pero lo que no se puede hacer es ir, mirar y volver dentro de un año. Eso no, porque hay escenarios que te pueden indicar lo que va a pasar, hay que ser cuidadoso y detectarlos".

La falta de arena acelera un proceso muy peligroso

La playa de As Catedrais se encuentra en mar abierto. No solo no está resguardada sino que cada vez está menos protegida. La explicación, comenta el geólogo Juan López Bedoya, es que va recibiendo cada vez menos y menos arena y eso hace que la erosión marina sea cada vez más intensa. A ello se suma la presión de las olas al romper contra los acantilados, que es inmensa debido a la gran fuerza maremotriz que se desarrolla de forma prácticamente continua.

López Bedoya añade a ello "las vibraciones, que son bestiales. Al chocar el mar, se generan pequeños seísmos que hacen que a la larga la costa sea muy inestable. Esas formas tienen un tiempo de permanencia y van evolucionando de una forma natural".

El último derrumbe ocurrió en 2021 de noche y derribó uno de los arcos más al este de la playa. Al ser por la noche no hubo ningún peligro.